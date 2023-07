„Scream 6“ – Film-Kritik – Da ist er nun auch endlich ins Heimkino zurückgekehrt, um dort auf den Bildschirmen sein Unwesen zu treiben. Die Rede ist von „Scream 6“ mit Kultkiller Ghostface, der im neuesten Teil der Horror-Reihe so hart wie noch nie zuvor seine Opfer terrorisiert. Und die Ära von Ghostface hält nun bereits seit über 26 Jahren an, beginnend 1996 mit dem ersten Film „Scream – Schrei!“. Der sechste Teil knüpft indes an die Geschehnisse der Teen-Jagd aus „Scream 5“ an.

Denn Ghostface ist weiterhin hinter den Schwestern Sam und Tara sowie den Zwillingen Chad und Mindy her, die nach New York City gezogen sind. Drum fackelt der maskierte Killer nicht lange und nimmt die Verfolgung auf. Dabei wollten die Überlebenden des letzten Teils nach all den blutigen Morden in ihrer Heimatstadt Woodsboro ein neues Leben im Big Apple beginnen. Doch dieses Vorhaben will ihnen Ghostface natürlich mächtig vermiesen.

Gelungene Rückkehr von Ghostface

Die Rückkehr von Ghostface hat man in „Scream 6“ überaus fesselnd in Szene gesetzt. Dieses Mal auch wesentlich rabiater und blutiger inklusive eines höheren Gruselgrads. Zudem gibt es einen bis zum Ende durchgezogenen Spannungsbogen. So ist es insgesamt gelungen, einen sehr dynamischen und mitreißenden Horror-Slasher auf die Zuschauerinnen und Zuschauer loszulassen, der auch nach dem Abspann noch nachhallt.

Dass dies alles so gut funktioniert, liegt einmal mehr auch am guten Cast. Neben dem Wiedersehen mit Melissa Barrera, Jenna Ortega, Mason Gooding und Jasmin Savoy Brown haben vor allem auch die Rückkehrer aus älteren „Scream“-Teilen gefallen – wie beispielsweise Kirby Reed (Hayden Panettiere) und Reporterin Gale Weathers-Riley (Courteney Cox).

Alles in allem bekommen Genre-Fans mit „Scream 6“ einen furiosen Slasher-Trip mit Ghostface spendiert, der nichts vermissen lässt und sich letztendlich nahtlos in die Reihe einführt.

Scream 6 (Paramount Pictures) – VÖ: 13. Jul. 23