Autor: Bernhard Trecksel

Scooby!: Trailer zum Animations-Abenteuer mit Scooby-Doo – Scooby-Doo: Der verfressen-faule Hund und sein nicht minder hungriges und stets verpeiltes Herrchen Shaggy begleiteten viele von uns schon im Zeichentrick-Format, soweit wir zurückdenken können. Damals irgendwann zwischen den 60er und 90er Jahren, gemeinsam mit „Familie Feuerstein“ und den „Jetsons“, war Scooby-Doo ein Flaggschiff der weltberühmten Hanna-Barbera-Cartoons und ist bis heute nicht aus dem Kinderprogramm wegzudenken. Nun steht das erste Animationsabenteuer des Comic-Kläffers im Kino an.

Selbstverständlich veröffentlichte man im Hause Warner Bros. entsprechend auch einen Trailer zu „Scooby!“. Diesen findet ihr im Anschluss. Die Handlung des Films nimmt sich dabei der Anfänge der Junior-Detektive von Mystery Inc. an. Fans des umtriebigen Quintetts, das stets vermeintlich übernatürlichen Kriminalfällen auf den Grund ging, sollen mit „Scooby!“ endlich erfahren, wie alles begann.

Zugleich soll sich „Scooby!“ auch um das größte Geheimnis in der Karriere von Fred, Velma und Daphne drehen, die sich damals mit Scooby und Shaggy zusammentaten. Doch im Hier und Heute droht den Fünfen und der Welt große Gefahr: Eine geheimnisvolle Verschwörung plant, den Geisterhund Cerberus auf die Welt loszulassen. Nun gilt es, die „Bellokalypse“ aufzuhalten! Doch rasch offenbart sich: Scooby-Doo selbst birgt ein Geheimnis, von dem nicht einmal Shaggy je etwas ahnte: Der faule Vierbeiner hat eine große Bestimmung …

Bereits im Mai 2020 geht „Scooby!“ in den deutschen Kinos an den Start – und wir haben mit Freude registriert, dass man, statt irgendwelche YouTube-„Stars“ zu verpflichten, den gefräßigen Hund wohl von seiner Original-Stimme Willi Roebke (bekannt etwa durch viele Charaktere bei „Die Simpsons“) sprechen lässt. Zumindest durfte der im Trailer ran, was hoffen lässt. Eine tolle Entscheidung, die wir nur begrüßen können.