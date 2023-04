Streaming-Dienst will Kultfilm als Serie wiederbeleben

Sci-Fi-Parodie: Streaming-Dienst will Kultfilm als Serie wiederbeleben – Die Fernsehgeneration der 90er Jahre hatte mehr als einen Vater. Neben Al Bundy und seiner schrecklich netten Familie sorgte nämlich auch Tim Allen in der Sitcom „Hör mal wer da hämmert“ regelmäßig für Lacher. Der große Erfolg der Show brachte dem Kult-Comedian auch diverse Kinorollen ein, unter anderem in einer fast vergessenen „Star Trek“-Parodie namens „Galaxy Quest“.

Unter Fans, die sich noch an den Streifen erinnern, gilt er als Kult-Film, handelt es sich dabei doch um eine der gelungeneren Adaptionen des Grundthemas, die neben Tim Allen in der Hauptrolle mit Sigourney Weaver, Alan Rickman, Sam Rockwell und Tony Shalhoub außerdem auch noch äußerst hochkarätig besetzt war.

Eben jene Fans haben nun einen Grund zum Jubeln, denn Medienberichten zufolge arbeitet der Streamingdienst Paramount+ aktuell an einer „Galaxy Quest“-Serie.

Wie es heißt, soll Mark Johnson an dem Projekt beteiligt sein, der bereits den Originalfilm im Jahr 1999 produzierte, und zuvor unter anderem für „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ verantwortlich zeichnete. Hinsichtlich der Besetzung ist allerdings noch nichts bekannt, ebenso wenig, wer die Regie übernimmt oder das Drehbuch schreiben soll.

Zur Erinnerung: „Galaxy Quest“ erzählt die Geschichte einer Gruppe abgehalfterter Schauspieler, die als fiktive Raumschiffcrew mit der Serie „Galaxy Quest“ den Zenith ihrer Karriere erreicht hatten, an den sie nach dem Aus der Serie nie wieder haben anschließen können. Von dem Ruhm alter Tage zehrend, leben sie von Auftritten auf Fan-Conventions, bis sie dann schließlich von einer Gruppe Aliens entführt werden, welche die Serie für echt halten und die vermeintlich heldenhafte Crew als Retter ihrer Spezies ausgemacht haben.

Was folgt, ist ein aberwitziger Trip durchs All, der gekonnt und clever mit den Klischees des Genres spielt, sich gleichzeitig aber auch respektvoll vor den Vorlagen verbeugt.

Tatsächlich handelt es sich bei dem neuen Projekt aber nicht um den ersten Versuch, der Franchise neues Leben einzuhauchen. 2015 hatte Paramount schon einmal ein Serien-Konzept erdacht, um dieses dann an Amazon zu verkaufen. Allerdings scheiterte die Serie schon in der Planungsphase – ebenso erging es einem zweiten Anlauf, den man zwei Jahre später wagte.

