Sci-Fi-Blockbuster „Avatar“: Endlich alle drei Schnittfassungen in 4K – Seit seinem Erscheinen vor 14 Jahren hat „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ Millionen von Fans begeistert. Der Film, bekannt als das ultimative Blockbuster-Erlebnis, bleibt auch Jahre nach seiner Veröffentlichung ein Phänomen. Fans des Films, die die faszinierende Welt von Pandora und die Abenteuer von Jake Sully und Neytiri erleben möchten, hatten bisher eine Herausforderung: die Wahl zwischen verschiedenen Versionen, jede mit ihren eigenen Kompromissen.

Entweder man entscheidet sich für den Extended Cut auf Blu-ray oder für die Kinofassung in Ultra-HD-Qualität. Doch nun steht eine neue Version des Sci-Fi-Blockbuster in Aussicht, die alle Wünsche erfüllen sollte. „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ wird nämlich in der ultimativen Edition fürs Heimkino erscheinen, die alle drei Schnittfassungen in 4K beinhaltet. In den USA wird die Collector's Edition am 19. Dezember 2023 erscheinen – wobei ein deutscher Termin noch aussteht.

Alle Schnittfassungen in einer Edition

Diese Edition enthält neben der Kinofassung, der Special Edition und dem Extended Cut auch über zehn Stunden an Bonusmaterial, einschließlich brandneuer Extras. Wer das Sci-Fi-Meisterwerk noch nicht kennt, nachfolgend ein kleiner Einblick in den Kult-Blockbuster. „Avatar - Aufbruch nach Pandora“ ist ein Science-Fiction-Film, der im Jahr 2009 unter der Regie von James Cameron veröffentlicht wurde.

Das ist Avatar - Aufbruch nach Pandora“

Die Story spielt auf dem exotischen Mond Pandora, der reich an einem wertvollen Mineral namens Unobtainium ist. Der Film folgt Jake Sully, einem querschnittsgelähmten ehemaligen Marine, der an einem Programm teilnimmt, bei dem er seinen Geist in einen Avatar, einen genetisch modifizierten Körper eines Na'vi, der einheimischen Spezies Pandoras, transferieren kann. Auf Pandora angekommen, findet Jake sich inmitten des Konflikts zwischen den menschlichen Kolonisatoren und den Na'vi wieder.

Während er die komplexe und lebendige Welt von Pandora erforscht, entwickelt er eine tiefe Verbindung zu den Na'vi und ihrer Kultur, insbesondere zu Neytiri, einer weiblichen Na'vi-Kriegerin. Diese Verbindung führt zu einem inneren Konflikt für Jake, da er zwischen seiner Loyalität zu den Menschen und seiner wachsenden Verbundenheit mit den Na'vi hin- und hergerissen wird.

Quelle: filmstarts.de