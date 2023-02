Schwarzenegger und Stallone: Warum sich beide Stars einst gehasst haben – Sie gehören zur Elite des Action-Films, sind wahre Hollywood-Legenden und richtig gute Freunde. Die Rede ist natürlich von Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone, die auch schon in Filmen wie beispielsweise der Action-Kultreihe „The Expendables“ oder dem Knastausbruchsstreifen „Escape Plan“ gemeinsam vor der Kamera standen.

Doch was einige nicht wissen: Dass „Rambo“ und der „Terminator“ einmal dicke Freunde sein würden, da hätte damals niemand dran geglaubt. Denn die beiden von den Fans so geliebten Schauspieler waren sich früher überhaupt nicht grün. Viel mehr noch, sie haben sich sogar gehasst. Dies verriet nun Sylvester Stallone Interview mit „Forbes“ im Zuge der Promo-Tour zu Stallones kommender Serie „Tulsa King“.

„Wir konnten uns wirklich nicht ausstehen.“

So sei es in den 80er Jahren zwischen den beiden so gewesen, dass unter ihnen ein mächtiger Konkurrenzkampf tobte, schließlich veröffentlichten sie in der Zeit einige ihrer größten Filme. Deshalb wollte der eine den anderen durchweg übertrumpfen, auch was die Ergebnisse an den Kinokassen betraf.

Stallone erklärt gegenüber „Forbes“: „Wir konnten uns wirklich nicht ausstehen, weil wir… das klingt vielleicht ein bisschen eitel, aber ich glaube, wir haben damals Pionierarbeit in einem Genre geleistet, das es seitdem nicht mehr gegeben hat.“

„Das war einfach überhaupt nicht gesund“

„Der Konkurrenzkampf, denn das liegt in [Arnold Schwarzeneggers] Natur, er ist sehr wettbewerbsorientiert und ich auch … und ich dachte, das würde helfen, aber abseits der Leinwand waren wir immer noch wettbewerbsorientiert und das war einfach überhaupt nicht gesund, aber wir sind wirklich gute Freunde geworden.“

Gut dass dieser Konkurrenzkampf mittlerweile weit in der Vergangenheit liegt und beide in Freundschaft entspannt nebeneinander her arbeiten können. Aktuell steht in diesem Jahr für Stallone neben der heiß erwarteten Action-Fortsetzung „The Expendables 4“ eben auch das bereits erwähnte und durchaus vielversprechende Mafia-Drama in Serie „Tulsa King“ an.

Quelle: kino.de