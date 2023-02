Schwarzenegger geht in Serie: Projekt „Fubar“ erhält erweiterte Besetzung – Fans von Arnold Schwarzenegger erleben in Zukunft ein besonderes Schmankerl: Sie werden die „Steirische Eiche“, den Governator, ihren Arnie im Serienformat erleben. Mit einer neuen Show, die noch unter dem Arbeitstitel „Fubar“ firmiert, wird Schwarzenegger zum Geheimagenten in besten „True Lies“-Vibes. Für den Streaming-Giganten Netflix wird er in die Rolle schlüpfen. Neben Arnie werden natürlich noch viele weitere Stars mitwirken, welche nun bekanntgegeben wurden.

Seinerzeit erlebten wir Schwarzenegger 1994 in James Camerons bekanntem Action Gewitter „True Lies“ als Spion – seinerzeit versuchte er in der Rolle von Hauptcharakter Harry, seine Geheimidentität als Agent bei der Jagd auf Terroristen vor seiner Familie geheim zu gehalten. Nunmehr 74 Jahre alt und im Jahr 2023 angekommen, arbeitet Arnold Schwarzenegger laut dem Portal „Kino.de“ gleich an satten sechs Projekten. Eines davon ist eben eine Netflix-Serie unter dem Arbeitstitel „Fubar“.

Zwischenzeitlich war sie auch unter dem vorläufigen Titel „Utap“ bekannt

Einen richtigen Namen hat das Format indes noch nicht, dafür steht laut dem Bericht die Handlung. Die dreht sich um Luke (Arnold Schwarzenegger), der eine Tochter namens Emma (Monica Barbaro) hat. Was Luke nicht weiß: Emma arbeitet als CIA-Agentin. Was Emma hingegen nicht ahnt: Vater Luke ist ebenfalls Agent der US-Behörde. Beiden ist es irgendwie gelungen, dieses Familiengeheimnis voreinander geheimzuhalten. Nun wird Vater und Tochter klar, dass ihr Verhältnis auf einer Lüge basiert – und ausgerechnet jetzt zwingt sie die Handlung, zusammenzuarbeiten …

Schwarzenegger kennt wohl nahezu jeder, Monica Barbaro, die seine Serientochter verkörpern wird, war zuletzt in der Netflix-Produktion „The Good Cop“ zu sehen. Komplettiert wird die Besetzungsliste von einer Menge Darsteller, welche diese neue Spionagethriller-Serie ergänzen werden. Denn der Cast wurde zwischenzeitlich bestätigt und es ist der eine oder andere hochkarätige Name neben Arnold Schwarzenegger und Monica Barbaro vertreten.

Liste der bestätigten Darsteller

So werden wir Aparna Brielle als NSA-Analystin Tina erleben, Andy Buckley verkörpert Johnny, den Lebensgefährten von Lukes-Exfrau Tally, die ihrerseits von Fabiana Udenio porträtiert wird. Luke hat auch einen Partner namens Barry, in dessen Rolle Milan Carter schlüpfen wird. Die gerissene CIA-Spionin Roo verkörpert Fortune Feimster, die Vorgesetzte aller CIA-Agenten in Form von Director Dot wird hingegen Barbara Eve Harris spielen.

In weiteren Rollen erleben wir Gabriel Luna und Travis Van Winkle. Dem Bericht zufolge wurde das Projekt „Fubar“ bereits im Mai 2022 in Auftrag gegeben. Die erste Staffel wird dabei acht Episoden umfassen, welche jeweils eine Stunde dauern werden. Die Idee für das Format lieferte übrigens Nick Santora. Der konnte bei Amazon mit der knallharten Action-/Crime-Serie „Reacher“ zeigen, dass er das Fach beherrscht – und wird bei „Fubar“ ebenfalls als Showrunner federführend sein.

Noch ist „Fubar“ in der Vorproduktion – doch wir halten euch selbst verständlich auf dem Laufenden, wann die Arnie-Serie losgeht.

Quelle: kino.de