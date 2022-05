Arnold Schwarzenegger: Bestrafung seiner Kids mit eigenem Action-Flop – Eine Meldung macht derzeit die Runde, die Fans von Arnold Schwarzenegger schmunzeln lassen dürfte. Denn die Action-Ikone hat nicht nur ihren persönlichen Action-Flop gekürt – Schwarzenegger gab auch an, seine Kinder mit diesem schlechtesten Film seiner Karriere zu bestrafen.

Die Rede ist vom Streifen „Red Sonja“ aus dem Jahre 1985. Ein Film, der trotz all der miesen Dialoge und scharfen filmischen Kanten unter Fans durchaus als überaus unterhaltsamer Kulthit gilt. Nicht so für Schwarzenegger, der „The Independent“ erzählte: „[Red Sonja] ist der schlechteste Film, den ich je gemacht habe.“

Red Sonja terrorisiert Kinderzimmer

Darunter müssen wohl auch seine Kids leiden, wendet Arnie nämlich ganz besondere Erziehungsmethoden an. So verriet er nun: „[…] Wenn meine Kinder sich danebenbenehmen, schicke ich sie auf ihre Zimmer und zwinge sie, zehnmal Red Sonja zu schauen. Ich hatte nie viele Probleme mit ihnen.“

Nun, diese Maßnahme scheint wohl ihren Zweck zu erfüllen. Wenn es nach den Kritikern ginge, würden sie das wohl durchweg unterschreiben, kam der Film mit Brigitte Nielsen als Kriegerin Red Sonja und Arnold Schwarzenegger als Kalidor doch nie gut weg. Unter Fans ist das wie erwähnt eine andere Sache. Aber den Fantasy-Blockbuster „Red Sonja“ zehnmal am Stück sehen zu müssen, das wäre wohl für die meisten auch zu viel des Guten.

