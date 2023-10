Schon so früh als Stream verfügbar?: Globaler Kino-Spitzenreiter bald im Heimkino – Für viele ist es ein Rätsel, und auch unser kleines Portal bildet da keine Ausnahme: Die Frage, wann ein Film das Kino verlässt und für das Heimkino als Stream bei entsprechenden Diensten bereitsteht, lässt sich nicht so einfach beantworten. Manchmal wartet man ein halbes Jahr oder länger, manchmal wird man selbst von einer überraschend früh vorhandenen Kachel eines Blockbusters bei Netflix und Co. verblüff. Auch der derzeit führende Kinohit überhaupt kommt schon bald.

Bei „PC Games“ erläutert man, dass verschiedene Faktoren letztlich darüber entscheiden, wie lange Studios ihre Streifen in den Kinos belassen – feste Regeln gibt es laut dem Bericht keine. Man denke an die Zeit der Pandemiemaßnahmen zurück, in der etwa Disney Kino-Blockbuster parallel auch schon auf Disney+ zeigte. Eine Methode, die der Mäusekonzern heute nicht mehr anwendet. Entsprechend steigen wieder die Umsätze für Disney-Filme an den Kinokassen.

Eine Frage des Geldes?

Letztlich scheint es hier in vielen Fällen um monetäre Fragen zu gehen, wie auch der Bericht bei „PC Games“ unterstreicht. Demnach können auch Verträge mit den Platzhirsch-Plattformen wie Netflix, Amazon Prime oder Apple TV Plus maßgeblich darüber entscheiden, wann digitale Downloads oder Stream nach einer Kino-Veröffentlichung bereitstehen. Entsprechend weiß laut dem Artikel auch niemand, welcher Faktor bei „Der Exorzist – Bekenntnis“ letztlich den Ausschlag gab.

Tatsache ist, dass dieser in Deutschland am 5. Oktober 2023 angelaufene Streifen, ein Sequel des legendären Horrorklassikers „Der Exorzist“ von 1973, ein gewaltiger Erfolg ist. Denn in den USA und Kanada lief „Der Exorzist – Bekenntnis“ am 6. Oktober an. In Deutschland mag „Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm“ die Kinocharts anführen – im englischsprachigen und internationalen Raum räumt die Fortsetzung von „Der Exorzist“ hingegen gerade richtig ab.

Nahezu überall Platz eins in den Kinocharts für den Streifen

Das Dreh-Budget von „Der Exorzist – Bekenntnis“: 30 Millionen US-Dollar. Obschon der Streifen gerade Mal ein paar Tage im Kino war, hat er laut dem Bericht bereits 52 Million US-Dollar eingespielt. Bei „PC Games“ rechnet man damit, dass der Film seine Kosten in ein bis zwei Wochen bereits wieder eingespielt haben dürfte und sich ab dann als lukrativ erweisen dürfte. Doch im Zuge genau dieses Erfolgs gibt es eine beachtenswerte Entwicklung.

Denn obschon der Kinoerfolg gewaltig ist, soll „Der Exorzist – Bekenntnis“ in den Vereinigten Staaten bereits am 24. Oktober 2023 als Premium-on-Demand-Video bereitstehen. Noch ist nicht bekannt, wann der Horror-Erfolg auch zu uns ins Heimkino kommt. Bei „PC Games“ betont man, dass das Streaming-Angebot den Einnahmen an der Kinokasse ordentlich den Wind aus den Segeln nehmen dürfte, daher rechnet das Portal damit, dass der Film auch bei uns bald per Stream und Download verfügbar sein könnte.

Doch drei Gruppen blicken mal wieder in die Röhre: Die Betreiber der Kinos, die Filmverleihe sowie alle, die ihre Blockbuster lieber im großen Lichtspielhaus als daheim genießen …

Quelle: pcgames.de