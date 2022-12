Schon der Name sorgt für Debatten: Reality-Show Milf Manor spaltet die Gemüter – Vieles mag heute verhandelbar sein, doch es gibt auch Dinge, die stehen felsenfest. Darunter die Tatsache, dass die Betitelung eines neuen Unterhaltungsformats mit dem Namen „Milf Manor“ im Zeitalter der sozial-medialen Dauerempörung für Furore sorgen würde. Doch wie heißt es in Werberkreisen so schön: Auch schlechte PR ist gute PR? Bei „Milf Manor“ dürfte man sich über den Online-Streit zum neuen Realität-Format jedenfalls die Hände reiben.

Wie das Portal „LADbible“ berichtet, handelt es sich um eine weitere Dating-Show. Wie man sich bei dem Titel denken kann, geht „Milf Manor“ – zu Deutsch in etwa: „das Anwesen der Milfs“ – einen etwas unkonventionellen Weg. Hier werden mehrere Damen reiferen Alters zwischen 40 und 60 in eine Luxusvilla in Mexiko verfrachtet. Ist der Käfig erst einmal bis zum Bersten mit hungrigen Pumas und dem für Trashformate üblichen Zickenterror angefüllt, folgt die Fütterung:

Ein Haufen junger, durchtrainierter Kerle wird in die Cougar-Arena geworfen

Ein Trailer, den ihr im Anschluss findet, zeigt einige der Teilnehmerinnen. Eine von ihnen lässt uns wissen: „Junge Männer haben mehr Energie, denken unkonventionell. Das will ich.“ Eine andere bestätigt jedes Vorurteil, für das man den Verfasser dieser Zeilen vielleicht vor einem Moment noch kritisieren wollte, es sich nun aber vielleicht besser überlegen sollte: „Ich habe eine extrem hohe Libido“, konstatiert sie angesichts einer ganzen Parade junger Männerkörper und stahlharter Bauchmuskeln.

Eine Dritte offenbart: „Ich bin bereit, mich mit jemandem einzulassen, dem es wirklich egal ist, wie alt ich bin.“ Selbstverständlich hat die Sache einen Haken, sonst wäre „Milf Manor“ ja keine Reality-Show. Dabei soll es sich laut den Machern um einen „schockierenden Twist“ handeln. Der Trailer jedenfalls lässt einen Vorhang fallen, zeigt uns entgeisterte oder geschockte Teilnehmerinnen – ohne zu offenbaren, was sie dahinter zu Gesicht bekamen.

Kommentare ließen mit der Veröffentlichung des Appetitanregers nicht auf sich warten:

So schrieb jemand: „Findet denn niemand, dass es seltsam ist, wie die betonen, dass diese Männer alle HALB so alt sind wie die Frauen? Irgendwie ekelig.“ Jemand anderes ereiferte sich: „Wie kann es erlaubt sein, eine TV Sendung so zu nennen? Wissen die denn nicht, was das bedeutet?!“ Eine dritte Person wollte gar wissen: „Ja schämt ihr alle euch denn überhaupt nicht?“ Ein Nutzer hielt hingegen eine interessante These bereit, was der „schockierende Twist“ sein könnte:

Demnach werde enthüllt, dass es sich bei den jungen Männern aus der Fleischbeschau um nicht weniger als die Söhne der versammelten Damen handele – und diese jeweils vor den Augen ihrer Mutter einem der anderen hungrigen Raubtiere zum Fraße vorgeworfen werden. Eine interessante These, die für noch mehr Furore durch „Milf Manor“ sorgen könnte. Das Format läuft am 15. Januar beim englischsprachigen Dienst TLC an – wann und in welcher Form das Ganze auch nach Deutschland kommt, steht wohl noch nicht fest.

Quelle: ladbible.com