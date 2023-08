Schon 26 Jahre ist sein Auftritt her: Gerard Butler war in einem Bond-Film dabei – Es ist ein Vergnügen für manche Fans, einen prominenten Schauspieler in Filmen zu erspähen, in denen man ihn nicht erwartet hat. Insbesondere dann, wenn dieser Schauspieler heute als Fan-Favorit für die Rolle einer so ikonischen Figur gilt, wie es James Bond ist. Denn viele seiner Fans würden Action-Star Gerard Butler gerne einmal als James Bond erleben – und wissen oftmals gar nicht, dass er bereits in einem Streifen der Reihe mitgespielt hat und sogar richtig im Gespräch als möglicher Bond war.

Actionfilm-Fans kennen „Gerry“ Butler für seine zahlreichen Rollen aus brachialen Granaten wie „300“ oder „Olympus Has Fallen“. Der Mann steht wie kaum ein zweiter aus der Riege der 2000er Jahre für kompromisslose Action. Ganz anders hingegen sein Auftritt in dem eingangs erwähnten Film aus der James Bond-Reihe, über den uns „Moviepilot“ informiert: Dort ist er in einer Szene zu sehen, in der es aufs Ganze geht, und sein Charakter einen einzigen Satz äußern darf – bevor er auch schon abtritt.

Es ist ein Klassiker der „neueren“ Bonds:

„James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“. In der Handlung dieses Streifens dreht sich alles um den Bösewicht Elliot Carver (Jonathan Pryce), der einem gewaltigen globalen Medienimperium vorsteht. Um die Schlagzeilen mit Panikthemen zu füllen, scheut der nicht davor zurück, nukleare Großmächte gegeneinander auszuspielen, hetzt durch Angriffe auf Schiffe mit einem ganz speziellen Torpedo etwa Chinesen und die Briten aufeinander. Eines der Ziele Carvers: ein britisches Kriegsschiff.

Auf der Fregatte bricht dabei heilloses Chaos aus – und als einer der Seeleute in einer Szene ist eben auch Gerard Butler zu sehen. Diese Szene findet ihr im Anschluss. Wie das Filmportal „Moviepilot“ informiert, kann es schnell passieren, dass man Butler in der Filmszene übersieht. Der Auftritt ist sehr kurz, der Hintergrund dunkel gehalten, lediglich sein schottischer Akzent und seine wohlbekannte Stimme verraten ihn: „Am Heck sind wir schon um 14 Grad gesunken“, berichtet er den Vorgesetzten.

Viel Glück ist ihm nicht beschieden:

Wie die anderen Überlebenden der Fregatte wird er später von Carvers rechter Hand, dem finsteren Stamper (Götz Otto) niedergemäht. Von einer langen Karriere als Darsteller in Filmen der Reihe James Bond konnte Gerard Butler keineswegs nur träumen: Laut der britischen „Daily Mail“ führte er vor rund 20 Jahren Gespräche über eine Rolle als 007, sei nun allerdings zu alt dafür. Viele seiner Fans dürften das freilich anders sehen, sind Butler oder Jason Statham bei Ihnen doch oft als einzig wahre Bond-Nachfolger von Daniel Craig im Gespräch.

