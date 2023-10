Weltweites Verbot seit über 40 Jahren: Horror-Schocker hält bis heute den Weltrekord – Fans des Horror-Genres werden sicherlich schon etliche besonders brutale und blutige Streifen gesehen haben. In den letzten Jahren sorgten hierbei besonders Filme wie „Terrifier 2“ oder „The Sadness“ für Aufsehen. Trotz all der expliziten Gewalt schafften es derlei Titel, am Ende des Tages ungekürzt und freigegeben ab 18 Jahren zu erscheinen.

Darüber hinaus gab es in der langen Geschichte der Horror-Filme etliche Titel, die beschlagnahmt, verboten und indiziert wurden. Viele dieser Brutalo-Streifen schafften aber Jahre später nach einer Neuprüfung wieder den Sprung vom Index. Es gibt aber einen Film, der nicht nur bis heute berühmt-berüchtigt ist, sondern auch nach über 40 Jahren weiterhin verboten bleibt. Und nicht nur das, der Horror-Schocker hält bis heute einen Weltrekord.

Bis heute in 31 Ländern verboten

Denn kein Film wurde in mehr Ländern verboten als „Cannibal Ferox“, hierzulade besser bekannt als „Die Rache der Kannibalen“ von Regisseur Umberto Lenzi aus dem Jahre 1981. Dieser blutrünstige Kannibalen-Schocker ist nämlich laut Guinness World Records bis heute in 31 Ländern verboten und ist somit alleiniger Weltrekordhalter. In Deutschland landete die Uncut-Fassung im Jahre 1983 auf dem Index. Jahre später wurden diverse weitere Fassungen des Films zudem beschlagnahmt.

Lange Zeit hatte diesen Rekord der berühmt-berüchtigte „Gesichter des Todes“, im englischen Original „Faces Of Death“, inne, der sogar in ganzen 46 Ländern verboten war. Allerdings schaffte es der kontroverse Schocker in vielen Ländern letztendlich vom Index, auch hierzulande. Wer indes „Die Rache der Kannibalen“ nicht kennt, nachfolgend ein paar Zeilen, worum es in dem italienischen Kult-Kannibalen-Schocker geht, der auch nach all den Jahrzehnten immer noch zu den gewalttätigsten und widerwärtigsten Schockern zählt.

Alles beginnt mit einer amerikanischen Anthropologie-Studentin. Sie will einem Kannibalen-Mythos nachgehen und reist deshalb zusammen mit ihrem Bruder und einer Bekannten in die Tiefen des Amazonas-Regenwaldes, um die Existenz von Kannibalismus zu widerlegen. Jedoch wird die Gruppe schnell mit der grausamen Realität konfrontiert. Während ihrer Reise treffen sie auf zwei Männer, die vor Ort Drogenhandel betreiben und die lokale Bevölkerung brutal ausbeuten.

Es entwickelt sich ein brutaler Überlebenskampf, in dem die Gruppe der einheimischen Bevölkerung und ihren kannibalistischen Bräuchen ausgeliefert ist. Trotz all der berechtigten Kontroversen und Kritik gehört „Cannibal Ferox“ zu den prägenden Filmen des Exploitation-Kinos. Ein Film, der bei seinen Fans Kultstatus genießt und auch nach über vier Jahrzehnten ein oft diskutiertes und analysiertes Werk bleibt, das die Gemüter spaltet und Fragen zur Darstellung von Gewalt und Rassismus in den Medien aufwirft.

Quelle: filmstarts.de