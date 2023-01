Schneepflug-Unfall von Marvel-Star: Jeremy Renner wollte Neffen retten – Vor kurzem wurde bekannt, dass „Avengers“-Star Jeremy Renner einen Unfall mit einem Schneepflug erlitten hatte. Renner wurde förmlich unter die Maschine gezogen und erlitt dabei schwere Verletzungen, musste auf die Intensivstation. Nun gibt es neue Entwicklungen zur Sache. Denn das eigene Fahrzeug traf den 52-jährigen Filmstar nur, weil er einen Neffen vor der Maschine retten wollte.

Seinen 52. Geburtstag „feierte“ der Marvel-Star auf der Intensivstation, nachdem er unter den Pistenbully geraten war und per Helikopter in ein Krankenhaus verfrachtet werden musste. Die Situation ereignete sich am amerikanischen Neujahrstag am Lake Tahoe in der Sierra Nevada. Nun liegt ein Bericht des Sheriffbüros des Landkreises Washoe County vor, welcher den Stand der Ermittlungen zum Vorfall offenbart.

Das polizeiliche Dokument bestätigt, dass Renner zum Zeitpunkt des Vorfalls damit beschäftigt war, den Truck eines erwachsenen Neffen aus dem Tiefschnee zu befreien. „CNN“ berichtet über die Unterlagen und vermeldet, dass die Handbremse des Schneepflugs nicht angezogen war. Die Ermittlungen ergaben: In abschüssigem Gelände geriet dieser daraufhin ins Rutschen, rollte auf den Neffen zu und erfasste im Verlauf stattdessen den Hollywood-Star.

Auch schließt der Bericht nicht aus, dass „mechanische Probleme ein Faktor in diesem Unfall“ sein könnten. Wörtlich heißt es: „Der PistenBully-Schneepflug begann zu rutschen, was dazu führte, dass Renner das Fahrzeug verließ, allerdings ohne die Notfallbremse anzuziehen. Obschon der PistenBully einige mechanische Probleme hatte, nehmen wir auf Basis unserer Ermittlungen an, dass die Parkbremse den PistenBully an der Vorwärtsbewegung gehindert hätte.“

Weiter heißt es: „Als Renner versuchte, den PistenBully zu stoppen oder seine Bewegung umzuleiten, um (seinen Neffen) vor Verletzungen zu bewahren, wurde er von einer Kette unter das Fahrzeug gezogen und überrollt.“ In einer Pressekonferenz offenbarte Washoes County-Sheriff Darin Balaam nach dem Vorfall, dass Renners Fahrzeug rund sieben Tonnen wog und den Schauspieler überfahren hatte. Der Schneepflug soll sich erst festgefahren haben, woraufhin der Star ausstieg, um mit dem Neffen zu reden.

Dabei sei das vermeintlich festsitzende Fahrzeug plötzlich ins Rollen geraten. Balaam wörtlich: „Er [= Renner] versuchte noch, auf den Fahrersitz des PistenBullys zu gelangen. Dabei wurde er von diesem überfahren.“ Seit er ins Krankenhaus verbracht wurde, postet Jeremy Renner Statusupdates über seinen besser werdenden Gesundheitszustand. Auch dankt er den Fans für die Genesungswünsche und die moralische Unterstützung.

Am vergangenen Wochenende wurde er aus dem Krankenhaus entlassen.

Bei dem Vorfall brach sich der Marvel-Star ganze 30 Knochen, es dürften nach dem schweren Unfall und dem Heilungsprozess wohl jede Menge Rehamaßnahmen auf Renner warten. Auch von unserer Seite: Beste Genesung!

Quelle: unilad.com