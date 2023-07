Schlussstrich bei Sky: Insider offenbart Entscheidung des Pay-TV-Giganten – Im Hause Sky wird umstrukturiert. In den letzten Monaten machten immer mal wieder Medienberichte die Runde – nicht zuletzt bei unserem kleinen Portal –, wie der Pay-TV-Riese zunehmende Veränderungen beim linearen Fernsehen, dem Streaming, seiner Sport- und Formel-1-Spalte und auch im Bereich allgemeiner Unterhaltung vornahm. Damit reagierte man auf Änderungen im Nutzerverhalten der Zuschauer. Ein Nutzerverhalten, welches immer neue Hürden für Unternehmen bedeutet.

Wie „Der Westen“ berichtet, verlor der Anbieter in der jüngeren Vergangenheit einige Sportrechte, was starke Auswirkungen hatte. Daher ging man bei Sky in Sachen Unterhaltung in den Gegenangriff über. Doch auch die Offensive scheiterte wohl. Denn nun sickerte ein internes Schreiben durch, welches eine schwerwiegende Entscheidung seitens Sky unterstreicht: Der Pay-TV-Gigant wird seine Eigenproduktionen einstellen.

Plan ging wohl nicht auf

Fest steht: Die Vergabe von Sportrechten ist ein heiß umkämpfter Bereich. Sky hatte in Sachen Live-Sport stets die Nase vorn. Doch die Player auf diesem Markt werden immer größer, der Pay-TV-Anbieter brauchte neue Ideen, da die Rechtepakete immer teurer werden. Also wollte man mehr Film- und Serien-Fans anlocken, wie „Der Westen“ erläutert. Die Angebotspalette wurde erweitert, zusätzlich sollten exklusive Inhalte die Herzen von Filmfans für ein Abonnement gewinnen.

Dann kam es zu einer plötzlichen Beendigung der Kooperation mit „Peacock“, dem Streamingdienst aus dem Hause NBC. Ein harter Schlag für Sky, auf den nun eben die Einstellung aller geskripteten Originale aus eigenem Hause folgt. Ein wahres Beben für den Anbieter und den Markt. Zuerst veröffentlicht wurde das interne Schreiben beim Medienmagazin „Variety“. Es handelt sich um ein internes Papier, welches der Chef von Sky Deutschland, Devesh Raj, an alle Mitarbeiter ausgegeben hat.

Die Ankündigung des Sky-Bosses:

Schon 2024 werden keine neuen Originals mehr produziert. Insbesondere in Anbetracht der davor angekündigten Unterhaltungsoffensive eine wahre Kehrtwende. Die Sky Originals erfreuen sich nicht nur bei Kennern und Kritik großer Beliebtheit, sind darunter doch Qualitätsgaranten wie die Serien „Das Boot“ oder „Babylon Berlin“. Für sie alle bedeutet dieser radikale Schritt sehr sicher das Aus bei Sky.

Raj zufolge liegt die Begründung für diese Entscheidung darin, dass sich Unterhaltungsbranche, Inhaltslandschaften und Zuschauerverhalten rasant geändert haben. Im Schreiben wird weiter ausgeführt: „Außerdem sind in dieser Zeit die Kosten für die Produktion von Drehbuchinhalten weiter gestiegen, was teilweise auf das Aufkommen unzähliger neuer Streaming-Anbieter zurückzuführen ist, was es für Dramaserien schwieriger macht, sich durchzusetzen.“

Unschönes Detail:

In der Mitteilung an die Mitarbeiter von Sky wird offengelassen, ob Serien, welche noch gar nicht abgeschlossen sind, darunter etwa „Babylon Berlin“, jetzt überhaupt noch ein rundes Finale bekommen. Der Wille scheint vorhanden, bestätigt ist jedoch noch nichts. Raj schrieb: „Wir sind bestrebt, derzeit in Produktion befindliche Projekte abzuschließen.“

Quelle: derwesten.de