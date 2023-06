„Scheiß Kackgerät“: Tim Mälzer packt beim Thermomix die Wut – Der Starkoch Tim Mälzer ist ein Mann, der sagt, was er denkt. Der Betreiber der Hamburger „Bullerei“ kann schon mal deutlich werden, wenn ihm etwas gegen den Strich geht oder Stress angesagt ist, dafür ist Mälzer bekannt. Da wird schon einmal geflucht, wenn es einen Anlass gibt. Unlängst war der TV-Kochkünstler zusammen mit Ebenfalls-Starkoch Steffen Henssler im Vox-Format „Mälzer und Henssler liefern ab“ zu sehen (unter diesem Link auch auf auf RTL+). Ein Kochduell, bei dem Mälzer deutliche Worte am Gerät Thermomix fand.

Wie „Der Westen“ berichtet, ist das Konzept hinter der Sendung ein einfaches: Beide Männer kochen – wie sollte es auch anders sein. Sowohl bei der Zubereitung ihrer Gerichte als auch schon davor werden ihnen andeutungsweise Informationen darüber zugespielt, welche Personen sie bei „Mälzer und Henssler liefern ab“ potenziell beliefern sollen. Ernährungsgewohnheiten des Lieferziels weden etwa bereitgestellt, oder auch Fotos aus der Wohnung.

Der Sinn:

Henssler und Mälzer sollten Rückschlüsse auf den Geschmack ziehen können, um die Gerichte auch entsprechend anzupassen. In der Showküche ging es entsprechend stressig zu: Für jemanden zu kochen, von dem man nur raten beziehungsweise eher deuten kann, ob nun Fisch oder Fleisch bevorzugt wird, oder die Person gar beides ablehnt, das kann sogar für Köche zur nervenzehrenden Herausforderung werden. Wer Spitzenköche kennt, weiß, dass schon einmal die Umgebung als Blitzableiter für Ihren Zorn oder ihre Ungeduld in Stresssituationen herhalten darf.

Die Küche von Starköchen erfordert dickfellige Kollegen, die Kritik nicht persönlich nehmen. Einen solchen „Kollegen“ hielt die Showküche bei Vox ebenfalls bereit: einen Thermomix, seines Zeichens universelle Küchenmaschine. Doch bei der Bedienung dieses populären Geräts stieß Tim Mälzer an sein persönliches Limit, schien es: Als der 52-jährige Spitzenkoch flott ein Pesto auf Korianderbasis zubereiten wollte, schien sich die Maschine querzustellen, unklar, ob es wirklich an ihrer Widerspenstigkeit oder an Mälzer als Bediener lag.

Er fand jedenfalls deutliche Worte zum widerborstigen Elektro-Wunderwerk:

„Wie geht der Scheiß wieder an? Scheiß-bums-drecks-Kackgerät für 1.000 Euro. Soll nur mixen, zickt rum. Ahhh, Scheiße verdammte“, so Tim Mälzers alles andere als leise oder doppelbödige Kritik. Steffen Henssler grinste indes, als er den Mühen seines Kollegen mit dem Thermomix beiwohnte, kommentierte: „Er ist am Kämpfen.“. Am Ende gelang es dem 50-jährigen Henssler, sich beim Duell gegen Mälzer durchzusetzen, wenngleich äußerst knapp – nur ein halber Punkt Abstand trennte die beiden.

