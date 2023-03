Saw X: Teil zehn des Folter-Horrors beschlossene Sache – Zur Freude aller Jigsaw-Fans wird es einen offiziellen zehnten Teil des beliebten Folter-Horrors geben. Dies ist beschlossene Sache und so bekommt die „SAW“-Reihe ihren Jubiläumsteil, der von der Produktionsfirma Twisted Pictures realisiert wird. Jene Firma, die für alle offiziellen „SAW“-Streifen verantwortlich zeichnet.

Ob man nun einen weiteren Teil benötigt, oder nicht, das Franchise ist einfach riesig, weshalb ein neuer Ableger kaum verwundert. Schließlich gehört Rätsel-Killer Jigsaw zu den weltweit berühmt-berüchtigtsten fiktiven Todbringern neben Pinhead, Freddy Krueger, Jason Voorhees und Michael Myers. Mit „Saw: Spiral“ verfolgte man 2021 nicht nur einen neuen Look, sondern ging auch inszenatorisch einen anderen Weg. Dieser war allerdings prädestiniert dafür, um mit „Saw X“ dort ansetzen zu können.

Regisseur Kevin Greutert kehrt zurück

Allerdings wird es ganz anders kommen im zehnten Teil. Das liegt auch daran, dass „Saw X“ bereits in der Entwicklung war, als „Saw: Spiral“ in den Kinos an den Start ging. Das heißt, John Kramer alias Jigsaw wird zurückkehren, das versprachen zudem die beiden Autoren Josh Stolberg und Pete Goldfinger. Auch gaben sie an, dass es im zehnten Teil überaus blutig werden wird.

Eine Rückkehr von Jigsaw im Verbund mit einem blutigen Szenario dürfte die meisten Fans der Reihe begeistern. Somit geht man derzeit davon aus, dass der Jubiläumsteil „Saw X“ ein Prequel werden wird. Leider sind noch keine näheren Details zum Plot bekannt. Wieder mit dabei wird Regisseur Kevin Greutert sein, der bereits „Saw VI“ und „Saw VII“ inszenierte.

Tobin Bell wieder in der Rolle des John Kramer

Darüber hinaus ist auch die Besetzungsliste bekannt. So werden neben Tobin Bell als John Kramer, Michael Beach, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Paulette Hernandez, Renata Vaca, Octavio Hinojosa sowie Joshua Okamoto zu sehen sein. Alleine die Tatsache, dass Tobin Bell als John Kramer wieder mit am Start ist, sollte „Saw“-Fans ein dickes Lächeln ins Gesicht zaubern.

Noch gibt es leider keinen Kinostart für „Saw X“, wobei in der Filmwelt von einer Premiere am 27. Oktober 2023 gemunkelt wird.

Quelle: kino.de