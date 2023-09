SAW X: Neuer Clip zeigt Jigsaws brutale Augenfalle – Langsam aber sicher können sich alle Fans des legendären Puzzlemörders Jigsaw auf dessen blutige Rückkehr im Kino freuen. So startet die Fortsetzung der „SAW“-Filmreihe „Saw X“ am 30. November 2023 hierzulande in den Kinos. Die ersten Bewegtbilder, aber auch die Tatsache, dass die US-amerikanische Prüfstelle MPA dem Jubiläumsteil ein „R Rating“ verpasst hat, zeigen, dass es in Teil zehn so blutig und brutal zur Sache gehen wird, wie schon lange nicht mehr.

Das Ganze unterstreicht nun auch ein von Lionsgate Entertainment neu veröffentlichter Clip zu „Saw X“. Denn dieser widmet sich ganze 81 Sekunden einer perfiden Augenfalle. Und wer die Reihe um Serienkiller Jigsaw kennt, wird sich hierbei an den zweiten Teil bestens erinnern. Schon damals vor 20 Jahren hatte es John Kramer mit einer seiner Rätselfallen auf die Augen seiner Opfer abgesehen.

Aufgrund des neuen Clips darf man sich also auf einige richtig miese und tödliche Fallen freuen. Cool ist auch, dass Tobin Bell in der Rolle des John Kramer aka Jigsaw zurückkehrt. In „SAW X“ ist Kramer todkrank und begibt sich deshalb nach Mexiko, um sich dort einer experimentellen Krebs-Therapie zu unterziehen. Doch anstatt eine Wunderheilung zu erfahren, stellt sich die Therapie als Betrug heraus.

Das will John Kramer so nicht hinnehmen, weshalb es eine Wiederauferstehung Jigsaws gibt, der ein grausames Spiel mit allen Verantwortlichen beginnt. Für „Saw X“ ist auch Regisseur Kevin Greutert zurückgekehrt, der zuvor schon „Saw VI“ sowie „Saw VII – Vollendung“ inszenierte. Ebenfalls wieder mit dabei: Schauspielerin Shawnee Smith in der Rolle von Amanda Young, die Fans sicherlich aus den ersten sechs „Saw“-Teilen kennen.

Darüber hinaus gehören auch Michael Beach, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Paulette Hernandez, Renata Vaca, Octavio Hinojosa sowie Joshua Okamoto zum Cast von „Saw X“.

Quelle: blairwitch.de