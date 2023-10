„Saw X“ Kinostart: Deutschland-Start dauert noch eine Weile – Das Horrorgenre erhält eine weitere Ergänzung durch den neuesten Eintrag in der beliebten „SAW“-Reihe. Mit „SAW X“ geht die Geschichte des Rätsel-Killers Jigsaw in eine neue Runde. Kevin Greutert, der bereits bei anderen Teilen der Serie Regie führte, übernimmt wieder die kreative Kontrolle. Überraschenderweise ist der Schauplatz diesmal Mexiko.

Die lange Geschichte von „SAW“ gewinnt an weiteren Schwung, da nicht nur Regisseur Kevin Greutert wieder mit von der Partie ist. Tobin Bell, der John Kramer alias Jigsaw verkörpert, kehrt ebenso zurück. Obwohl seine Figur im dritten Film der Reihe starb, wird er erneut in den Mittelpunkt der Handlung gestellt. Der vorherige Teil „Saw: Spiral“ hatte eine andere kreative Richtung eingeschlagen, die in „SAW X“ korrigiert werden soll.

Jigsaws tödliche Rätsel dieses Mal in Mexiko

Im neuesten Kapitel der Kult-Horror-Reihe wird John Kramer nach Mexiko reisen. Kramer ist todkrank und begibt sich deshalb nach Südamerika, um sich dort einer experimentellen Krebs-Therapie zu unterziehen. Doch anstatt eine Wunderheilung zu erfahren, stellt sich die Therapie als Betrug heraus. Das will John Kramer so nicht hinnehmen, weshalb es eine Wiederauferstehung Jigsaws gibt, der ein grausames Spiel mit allen Verantwortlichen beginnt.

Für „SAW X“ hat sich eine interessante Mischung an Schauspielern versammelt. Neben Tobin Bell als John Kramer werden auch Shawnee Smith als Amanda Young und andere bekannte Gesichter wie Michael Beach, Synnøve Macody Lund und Steven Brand zu sehen sein. Diese Kombination verspricht eine hochspannende Fortsetzung der Reihe.

Die Wartezeit für Fans des Horror-Franchises wird am indes am 30. November 2023 ein Ende haben. An diesem Tag wird „SAW X“ in den deutschen Kinos anlaufen.