Saw X: Kinostart des Folter-Horrors vorgezogen – Die Freude bei vielen Jigsaw-Fans war sicherlich groß, als der Jubiläumsteil der legendären „SAW“-Reihe offiziell angekündigt wurde. Spätestens da wurde ungeduldig auf den Stühlen herum gerutscht bezüglich eines Starttermins. Der offizielle deutsche Kinostarttermin ist weiterhin der 30. November 2023. Allerdings wurde nun bekannt, dass der Kinostart von „Saw X“ in den USA um einen ganzen Monat nach vorne terminiert wurde.

Nach Information des Branchen-Magazins „Deadline“ zeigte sich das Studio Lionsgate dermaßen „begeistert von dem nächsten Sequel und dessen Testvorführungen“, das man kurzum beschlossen hat den Kinostart von „Saw X“ in den USA vom 27. Oktober auf den 29. September 2023 vorzuverlegen. Ob dies schlussendlich dann auch Auswirkungen auf den November-Termin in Deutschland hat, bleibt derzeit noch abzuwarten.

„Saw“ pünktlich zur Halloween-Zeit im Oktober?

Aber es liegt absolut im Bereich das Möglichen, dass der zehnte Teil auch hierzulande früher in die Kinos kommen könnte. Ganz unsinnig wäre das nicht, denn würde man auch in Deutschland vorziehen, käme „Saw X“ pünktlich zur Halloween-Zeit im Oktober in unsere Kinos. Was einen in „Saw X“ erwarten wird, das bleibt eine spannende Sache. Wenn man auf den Vorgänger „Saw: Spiral“ aus dem Jahr 2021 blickt, gab es frischen Wind für das Franchise.

Durch einen neuen Look sowie eine inszenatorisch andere Gangart. Diese war vor allem prädestiniert dafür, um mit „Saw X“ an dem Punkt ansetzen zu können. Fest steht aber, dass man dies nicht tun wird. Das liegt jedoch auch daran, dass „Saw X“ bereits in der Entwicklung war, als „Saw: Spiral“ in den Kinos an den Start ging. Wie die beiden Autoren Josh Stolberg und Pete Goldfinger bereits bekanntgaben, wird daher zur Freude aller Fans John Kramer alias Jigsaw in „Saw X“ zurückkehren.

Auch verriet das Autorenduo, dass es im Jubiläumsfilm überaus blutig werden wird. Ohne Frage, die Rückkehr von Jigsaw im Verbund mit einem blutigen Szenario, das dürfte die meisten Fans der Reihe überaus begeistern. Neben Tobin Bell als John Kramer gehören auch Michael Beach, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Paulette Hernandez, Renata Vaca, Octavio Hinojosa sowie Joshua Okamoto zum Cast von „Saw X“.

