Saw X: Jigsaws Rückkehr überrascht mit langer Laufzeit – Nur noch ein paar Wochen Geduld müssen die Slasher-Fans beweisen: Denn dann zieht mit „Saw X“ ein neuer Teil der heißgeliebten Reihe in die Kinos ein. Anlässlich der Halloween-&-Horror-Convention Midsummer Scream in Kalifornien wurden nun neue Details zu dem Streifen bekanntgegeben. Dabei kam Überraschendes über „Saw X“ ans Licht: Der Film wird ungewöhnlich lang und wir treffen eben nicht nur Jigsaw, wie auch der Trailer zeigt.

Mittlerweile darf man von einer Traditionsreihe sprechen, markiert „Saw X“ doch an der römischen Zahl erkennbar den zehnten Teil der Reihe. Dennoch stellt der Streifen einen Weg zurück zu den Wurzeln dar – denn die Handlung spielt zwischen „Saw“ und „Saw 2“, wie „PC Games“ berichtet. Das liefert gleichzeitig die Erklärung, warum Killer Jigsaw noch unter den Lebenden weilt und John Kramer in voller Blüte seines Ideenreichtums seiner blutigen Kunst frönt.

Entsprechend nah an der Figur ist „Saw X“:

Das persönliche Schicksal um die Krebserkrankung des mordenden Fallenstellers John Kramer, der hier von einer dubiosen Klinik mit falschen Heilungsversprechen betrogen wurde, bildet den Mittelpunkt, daher sehen wir Tobin Bell endlich als den legendären Antagonisten der Reihe wieder. Auch eine Rückkehr von Shawnee Smith als Amanda Young wurde für „Saw X“ bestätigt. Wir erinnern uns: War sie in „Saw“ noch ein Nebencharakter, so wurde sie in „Saw 3“ doch der hauptsächliche Bösewicht.

Man darf also schwer davon ausgehen, dass „Saw X“ das Verhältnis zwischen ihr und Jigsaw näher beleuchten wird. In die deutschen Kinos zieht „Saw X“ am 30. November ein, in den Vereinigten Staaten kommen Slasher-Fans bereits ab dem 29. September in den Genuss neuer Fallen und bizarrer Methoden. Den ersten Trailer findet ihr im Anschluss, in dem ihr euch eine Kostprobe von Jigsaws neuesten … kreativen Entwürfen gönnen dürft.

Doch nicht nur Jigsaw lässt sich mit Kinotermin und Fallen Zeit, sondern auch der eigentliche Film:

Wie „PC Games“ weiter erläutert, wurde auf der Midsummer Scream Convention auch die Laufzeit von „Saw X“ vermeldet. Sie wird alle anderen Streifen der Serie übertreffen: Längster Teil der Reihe bisher war „Saw 3“ (2006). Der dauert eine Stunde und 48 Minuten. Die Laufzeit von „Saw X“ soll sich irgendwo bei zwei Stunden bewegen – in dem Genre ist ein so langer Film eher die Ausnahmeerscheinung.

Man darf also gespannt sein, woran das liegt und warum die Macher von „Saw X“ die übliche Faustformel von rund 90 Minuten für Slasher und Schocker so weit hinter sich lassen. Bleibt zu hoffen, dass es wortwörtlich keine Längen in dem Film gibt. Für Kramers neue Opfer bedeutet es jedenfalls nichts Gutes, wie viel Zeit ihnen der Film zum Durchleiden seines Erfindungsreichtums lässt

