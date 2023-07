Saw X: Erster Trailer zur blutigen Rückkehr von Jigsaw – Zum mittlerweile zehnten Mal dürfen sich Fans über den Folter-Horror rund um Rätsel-Killer Jigsaw im Kino freuen. Denn die „SAW“-Reihe kehrt mit ihrem Jubiläumsteil „Saw X“ zurück. Doch nicht nur das, auch Tobin Bell als John Kramer himself, der ja eigentlich im dritten Teil das Zeitliche segnete, feiert sein Comeback.

Das zeigt auch der erste Trailer zu „Saw X“, der nun endlich veröffentlicht wurde und erste Einblicke in das kommende Horror-Fest gibt. Nachdem mit dem Vorgänger „Saw: Spiral“ 2021 nicht nur ein neuer Look verfolgt wurde, sondern man auch inszenatorisch einen anderen Weg ging, will man mit „Saw X“ wieder zurückfinden in die Erfolgsspur, die das Horrorfilm-Franchise so berühmt-berüchtigt machte. Im Jubiläumsteil steht wie erwähnt John Kramer im Fokus des Geschehens.

Die neuen Jigsaw-Spiele sind eröffnet

Kramer ist nämlich todkrank und begibt sich deshalb nach Mexiko, um sich dort einer experimentellen Krebs-Therapie zu unterziehen. Doch anstatt eine Wunderheilung zu erfahren, stellt sich die Therapie als Betrug heraus. Das will John Kramer so nicht hinnehmen, weshalb es eine Wiederauferstehung Jigsaws gibt, der ein grausames Spiel mit allen Verantwortlichen beginnt.

Für „Saw X“ wird Regisseur Kevin Greutert zurückkehren, der zuvor schon „Saw VI“ sowie „Saw VII – Vollendung“ inszenierte. Ebenfalls wieder mit dabei ist Schauspielerin Shawnee Smith in der Rolle von Amanda Young, die Fans sicherlich aus den ersten sechs „Saw“-Teilen kennen. Darüber hinaus gehören auch Michael Beach, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Paulette Hernandez, Renata Vaca, Octavio Hinojosa sowie Joshua Okamoto zum Cast von „Saw X“.

Die blutige Rückkehr von Jigsaw gibt es in Deutschland am 30. November 2023 zu sehen, denn dann startet „Saw X“ hierzulande in den Kinos.