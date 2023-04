Saw X: Deutscher Kinostart des Folter-Horrors steht fest – Nicht wenige Jigsaw-Fans werden sicherlich seit der Bekanntgabe, dass es einen zehnten Teil des Folter-Horrors geben wird, auf heißen Stühlen sitzen. Doch bis dato waren Details rund um den Jubiläumsteil der legendären „SAW“-Reihe noch eher spärlich gesät, den übrigens wie immer die „Saw“-Haus-und-Hof-Produktionsfirma Twisted Pictures realisiert.

Während man leider weiterhin auf einen ersten Trailer zu „Saw X“ wartet, gibt es nun immerhin einen offiziellen deutschen Kinostarttermin. So erscheint der zehnte Teil am 30. November 2023 hierzulande in den Kinos. Ob es nun eines weiteren Teils bedarf, oder nicht, aufgrund der Größe des Folter-Horror-Franchise verwundert ein neuer Ableger kaum. Schließlich gehört Rätsel-Killer Jigsaw zu den weltweit berühmt-berüchtigtsten fiktiven Todbringern neben Pinhead, Freddy Krueger, Jason Voorhees und Michael Myers.

John Kramer alias Jigsaw kehrt zurück

Was einen in „Saw X“ erwarten wird, das bleibt eine spannende Sache. Wenn man auf den Vorgänger „Saw: Spiral“ aus dem Jahr 2021 blickt, gab es frischen Wind für das Franchise. Durch einen neuen Look sowie eine inszenatorisch andere Gangart. Diese war vor allem prädestiniert dafür, um mit „Saw X“ an dem Punkt ansetzen zu können. Fest steht aber, dass man dies nicht tun wird.

Das liegt jedoch auch daran, dass „Saw X“ bereits in der Entwicklung war, als „Saw: Spiral“ in den Kinos an den Start ging. Wie die beiden Autoren Josh Stolberg und Pete Goldfinger bereits bekanntgaben, wird daher zur Freude aller Fans John Kramer alias Jigsaw in „Saw X“ zurückkehren. Auch verriet das Autorenduo, dass es im Jubiläumsfilm überaus blutig werden wird. Ohne Frage, die Rückkehr von Jigsaw im Verbund mit einem blutigen Szenario, das dürfte die meisten Fans der Reihe überaus begeistern.

„Saw X“ wird wohl ein Prequel

Auch wenn es noch nicht offiziell ist, gehen Branchenkenner davon aus, dass „Saw X“ ein Prequel werden wird. Fest steht indes, dass Regisseur Kevin Greutert zurückkehren wird, der bereits „Saw VI“ und „Saw VII“ inszenierte. Und auch James Wan ist erneut als Produzent am Start. Darüber hinaus ist auch die Besetzungsliste bekannt.

So werden neben Tobin Bell als John Kramer, Michael Beach, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Paulette Hernandez, Renata Vaca, Octavio Hinojosa sowie Joshua Okamoto zu sehen sein. Alleine die Tatsache, dass Tobin Bell als John Kramer wieder mit am Start ist, sollte „Saw“-Fans ein dickes Lächeln ins Gesicht zaubern.

Quelle: filmstarts.de