SAW X

SAW X: Blutige Rückkehr von Jigsaw erhält R Rating – Das Horror-Genre bekommt erneut Zuwachs mit einer weiteren Fortsetzung der „SAW“-Filmreihe. Mit dem Jubiläumsteil „Saw X“, kehrt die Serie auf die große Leinwand zurück. Zur Freude aller Fans kehrt Tobin Bell in der Rolle des John Kramer, auch bekannt als Jigsaw, zurück.

Und dies, obwohl seine Figur bereits im dritten Film ihr Ende fand. Ein kürzlich veröffentlichter Trailer zu „Saw X“ hat bereits erste Eindrücke vom bevorstehenden Horror-Highlight vermittelt. Zudem stehen nun alle Zeichen auf ein überaus blutiges Comeback von Puzzlemörder Jigsaw, denn „SAW X“ hat von der US-amerikanischen Prüfstelle MPA ein „R Rating“ erhalten.

Blutige Gewalt und Folter

Dies war zu erwarten und wurde von der US-Behörde damit begründet, dass es im zehnten Teil einige Szenen gebe, die grausame sowie blutige Gewalt und Folter zeigen. Zudem führten sowohl die Sprache im Film als auch gezeigter Drogenkonsum zu der Altersfreigabe. Das R-Rating bedeutet in den USA, dass der Film nicht für Jugendliche unter 17 Jahren freigegeben ist, was hierzulande dann gewissermaßen mit einer FSK 18 gleichzusetzen wäre.

Und darum geht es in „SAW X“ – Kramer ist todkrank und begibt sich deshalb nach Mexiko, um sich dort einer experimentellen Krebs-Therapie zu unterziehen. Doch anstatt eine Wunderheilung zu erfahren, stellt sich die Therapie als Betrug heraus. Das will John Kramer so nicht hinnehmen, weshalb es eine Wiederauferstehung Jigsaws gibt, der ein grausames Spiel mit allen Verantwortlichen beginnt.

Cast aus Rückkehrern und Neuzugängen

Für „Saw X“ wird Regisseur Kevin Greutert zurückkehren, der zuvor schon „Saw VI“ sowie „Saw VII – Vollendung“ inszenierte. Ebenfalls wieder mit dabei ist Schauspielerin Shawnee Smith in der Rolle von Amanda Young, die Fans sicherlich aus den ersten sechs „Saw“-Teilen kennen. Darüber hinaus gehören auch Michael Beach, Synnøve Macody Lund, Steven Brand, Paulette Hernandez, Renata Vaca, Octavio Hinojosa sowie Joshua Okamoto zum Cast von „Saw X“.

Die blutige Rückkehr von Jigsaw gibt es in Deutschland am 30. November 2023 zu sehen, denn dann startet „Saw X“ hierzulande in den Kinos.

Quelle: blairwitch.de