Saw: Spiral

Autor: Bernhard Trecksel

Saw: Spiral: Erster Teaser zum neuen Saw-Horror ist da! – Der erste Trailer zum kommenden Streifen aus dem „Saw“-Universum ist da. Der amerikanische Comedian Chris Rock (Darsteller neben Jackie Chan in „Rush Hour“ 1–3) nahm sich der Reihe mit „Saw Spiral“ an, um die Zuschauer und die Filme zu den Wurzeln zurückzuführen und nichts als atemloses Grauen zu hinterlassen. Ob Rock das gelingen könnte, dürft ihr im ersten Teaser schon mal ausloten.

Neben Rock werden in „Saw Spiral“ auch Samuel L. Jackson, Max Minghella and Marisol Nichols zu sehen sein. Der Teaser verbreitet zwar noch keine Stimmung von kreativ-bösartigen Todesfallen im Jigsaw-Stil oder gar Gore. Aber eine angespannte, von subtilem Unbehagen erfüllte Grundstimmung kann man dem Teil nicht absprechen.

Auf dem Regiestuhl saß bei „Saw Spiral“ zudem für Fans der Reihe kein Unbekannter: Darren Lynn Bousman tütete seinerzeit als Regisseur schon die „Saw“-Teile zwei, drei und vier ein. Als Drehbuchautoren konnten Josh Stolberg und Pete Goldfinger gewonnen werden, doch die eigentliche Idee hinter „Saw Spiral“ stammt allein von Chris Rock. Man darf gespannt sein, ob die überzeugt und wie der sich als Hauptdarsteller abseits des Komödienfachs schlägt.

Bis zu einem längeren Trailer für „Saw Spiral“ dürfte es wohl nicht mehr lange dauern. Ins Kino kommt der Horror ab dem 11. Juni 2020.