Saw Spiral: Deutscher Trailer zum Reboot erschienen – Mittlerweile konnte man bereits mit Trailern sowie einem Clip mit der Eröffnungsszene einige Einblicke in den kommenden Reboot „Saw Spiral“ bekommen. Nun gibt es den ersten deutschen Trailer zum neuen Streifen um Kult-Rätselkiller Jigsaw zu sehen. Eine gute Sache, um sich weiter einzustimmen.

Schließlich erwarten den geneigten Franchise-Fan einige Neuerungen in der Neuauflage „Saw Spiral“ mit Chris Rock sowie Samuel L. Jackson in den Hauptrollen. So liegt der Fokus auf der Jagd nach Jigsaw und den dazugehörigen Ermittlungen der Polizei. Wobei die Eröffnungsszene auch zeigte, dass man wohl die „SAW“-DNS beibehalten wird.

Twist zwischen Suspense-Thriller und Horrorfilm

So sah man direkt zu Beginn den neuen Jigsaw, wie er sein Opfer in eine Schraubzwinge gespannt hatte. In „Saw Spiral“ beginnt alles mit einer grausigen Mordserie in Los Angeles, der Detective Ezekiel ‚Zeke’ Banks samt Partner Marcus Banks auf den Grund gehen will. Auch wenn der Rätsel-Killer mittlerweile für tot gehalten wird, weisen die Morde Parallelen zum berühmt-berüchtigten Jigsaw auf. Ist hier ein Nachahmungstäter am Werk, oder lebt etwa Jigsaw doch noch?

Wir sind gespannt wie der Brückenschlag zwischen Suspense-Thriller und Horrorfilm gelingen wird. Allerdings nicht im Juni, sondern erst am 9. September 2021, dem kürzlich veröffentlichten neuen Starttermin von „Saw Spiral“.