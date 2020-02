Saw: Spiral

Autor: Bernhard Trecksel

Saw: Spiral: Deutscher Trailer zum Horror-Highlight – Die erfolgreichste Horror-Reihe der Filmgeschichte kehrt in diesem Sommer zurück auf die Kinoleinwände: „Saw: Spiral“ will euch bereits ab Juni das Fürchten lehren. Der Film basiert dabei auf einer Grundidee von US-Comedian Chris Rock, den Kinogänger etwa aus den „Rush Hour“-Streifen kennen dürften. Ob euch das Konzept packen kann und eure Neugierde weckt, könnt ihr mit diesem ersten Teaser-Trailer zu „Saw: Spiral“ prüfen.

Neben Chris Rock werden auch Max Minghella und Samuel L. Jackson in Hauptrollen zu sehen sein. Regie bei „Saw: Spiral“ führte Darren Lynn Bousman, der mit den Streifen „Saw II – IV“ sein handwerkliches Geschick für die Inszenierung von Jigsaws pseudogerechten Foltermorden bereits mehrfach unter Beweis stellen durfte. Genau um besagtes Vermächtnis dreht sich die Handlung von „Saw: Spiral“ – denn ein sadistischer Serienmörder führt die Taten des Puzzlekillers Jigsaw fort.

Nun müssen der abgekochte Detective Ezekiel „Zeke“ Banks (Chris Rock) und sein noch unerfahrener Partner (Max Minghella) an der Seite eines Veteranen im Polizeidienst (Samuel L. Jackson) die abscheulichen Morde untersuchen, mit denen die Geister der finsteren Vergangenheit um Jigsaw zu neuem Leben zu erwachen scheinen. Ohne es zu ahnen, wird Zeke immer tiefer in das mörderische Geheimnis hineingezogen und findet sich plötzlich im Zentrum des morbiden Spiels eines bestialischen Killers wieder.

„Saw: Spiral“ wird am 11. Juni 2020 in den deutschen Kinos anlaufen.