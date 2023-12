Saw 11: Fortsetzung des Rätsel-Horrors offiziell bestätigt – Die „Saw“-Reihe um den berüchtigten Rätsel-Killer Jigsaw geht weiter. Denn taufrisch wurde nun offiziell angekündigt, dass es einen weiteren Teil geben wird. Die beliebte und langjährige Filmreihe, die einst von James Wan ins Leben gerufen wurde, bekommt mit „Saw 11“ eine weitere Fortsetzung. Mit „Saw X“ gelang es dem Franchise, sowohl finanziell als auch kreativ an frühere Erfolge anzuknüpfen.

Der Film spielte bis dato beeindruckende 107 Millionen Dollar ein, was das Achtfache seiner Produktionskosten darstellt. Zudem fand er bei Fachpresse und Fans gleichermaßen Anklang, was nicht zuletzt an der innovativen Gestaltung des Films lag. Die jüngste Bestätigung von Lionsgate, dass „Saw 11“ in Arbeit ist und im kommenden Jahr erscheinen wird, folgt auf ein Interview mit Regisseur Kevin Greutert.

Er hatte zuvor betont, dass eine Entscheidung über eine weitere Fortsetzung nicht übereilt getroffen werden sollte. Nun, nur wenige Wochen später, steht fest: Die Saga um den ikonischen Jigsaw geht weiter. Der offizielle US-Kinostart ist für den 27. September 2024 geplant, wie aus einem Instagram-Post hervorgeht. Für die deutschen Kino-Fans könnte sich das Warten auf „Saw 11“ etwas in die Länge ziehen.

Schon bei „Saw X“ gab es eine zeitliche Verzögerung zwischen dem US- und dem deutschen Kinostart. Während der zehnte Teil Ende September 2023 in den USA Premiere feierte, war er in Deutschland erst ab dem 30. November 2023 zu sehen. Es wäre also nicht überraschend, wenn „Saw 11“ ebenfalls mit einer gewissen Verspätung in den deutschen Kinos anlaufen würde.

Rückkehr von Tobin Bell als Jigsaw?

Horror-Enthusiasten hoffen sicherlich auf eine Veröffentlichung um Halloween, um die gruselige Stimmung zu nutzen. Zur Handlung von „Saw 11“ gibt es derzeit noch keine konkreten Informationen. Die Macher der Reihe haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie bereit sind, neue Wege zu gehen, um das Publikum zu überraschen und zu fesseln.

„Spiral“, ein Versuch, mit Chris Rock eine Neuausrichtung zu nehmen, und „Saw X“, das zwischen „Saw“ und „Saw II“ spielt, sind Beispiele für diese Innovationsbereitschaft. Ob „Saw XI“ auf dem zehnten Teil aufbauen wird oder einen komplett neuen Weg einschlägt, bleibt abzuwarten. Ebenso ist ungewiss, ob Kevin Greutert als Regisseur und Tobin Bell als Jigsaw zurückkehren werden.

Quelle: filmstarts.de