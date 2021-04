SAW 10: Teil zehn des Folter-Horrors bestätigt – Aktuell dreht sich noch alles um das Reboot „SAW: Spiral“ das im Juni 2021 erscheinen wird. Zur Freude aller Jigsaw-Fans wurde nun aber der offizielle zehnte Teil bestätigt. Somit bekommt die „SAW“-Reihe ihren Jubiläumsteil, der von der Produktionsfirma Twisted Pictures realisiert wird.

Jene Firma, die für alle offiziellen „SAW“-Streifen verantwortlich ist. Öffentlich wurde das Ganze in einem Bericht des Branchenmagazins „Production Weekly“, das bekanntlich immer recht gut informiert ist. Auch die Horror-Experten der Seite „Bloody-Disgusting“ bestätigten, dass bereits an „SAW 10“ gearbeitet wird.

Ob man nun einen weiteren Teil benötigt, oder nicht, das Franchise ist einfach riesig, weshalb ein neuer Ableger kaum verwundert. Schließlich gehört Rätsel-Killer Jigsaw zu den weltweit berühmt-berüchtigtsten Todbringern neben Pinhead, Freddy Krueger, Jason Voorhees und Michael Myers. Ob allerdings Franchise-Schöpfer James Wan wieder mit an Bord sein wird, steht aktuell noch in den Sternen.

Leider sind keine weiteren Details bekannt, da das SAW-10-Projekt noch in den Kinderschuhen steckt. Je nachdem wie das Reboot „SAW: Spiral“ abschneidet, kann es auch noch sein, dass man den Jubiläumsteil wieder in die Mülltonne wirfst und es bei den bis dato neun Teilen bleiben wird.

Es bleibt also spannend, was den zehnten „SAW“-Teil betrifft. Jetzt steht jedenfalls erst einmal das Killer-Reboot „Saw Spiral“ an, das am 17. Juni 2021 in den deutschen Kinos anlaufen wird. Im Reboot liegt der Fokus auf der Jagd nach Jigsaw und den dazugehörigen Ermittlungen der Polizei.

Alles beginnt dabei mit einer grausigen Mordserie in Los Angeles, der Detective Ezekiel ‚Zeke’ Banks samt Partner Marcus Banks auf den Grund gehen will. Auch wenn der Rätsel-Killer mittlerweile für tot gehalten wird, weisen die Morde Parallelen zum berühmt-berüchtigten Jigsaw auf. Ist hier ein Nachahmungstäter am Werk, oder lebt etwa Jigsaw doch noch?

Quelle: blairwitch.de