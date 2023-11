Sat.1: TV-Comeback von „Genial daneben“ – Erinnert sich noch jemand an die Zeiten, als „Genial daneben“ die Fernsehwelt begeisterte? Diese nostalgischen Momente kehren zurück, denn Sat.1 hat sich entschieden, die Zuschauer erneut mit dieser beliebten Show zu unterhalten. Die erste Neuauflage von „Genial daneben“ wird ab dem 7. Dezember 2023 wiederaufleben.

Fans der Show können sich auf die letzte Staffel aus dem Jahr 2021 freuen, die in Doppelfolgen jeden Donnerstag um 22.20 Uhr erneut ausgestrahlt wird. In dieser Staffel werden die Zuschauer Zeuge, wie das Panel, bestehend aus Paul Panzer, Torsten Sträter und Özcan Cosar, zusammen mit den festen Mitgliedern Hella von Sinnen und Wigald Boning, ihr Wissen und ihren Witz unter Beweis stellen.

Ohne Urgestein Hugo Egon Balder

Sie werden sich den Kopf über kuriose Fragen zerbrechen, wie zum Beispiel „Was ist ein Kölner Brett?“ oder „Welche Idee steckt hinter dem Icow-Project?“. Hugo Egon Balder, der Original-Moderator der Show, hatte 2021 Sat.1 verlassen und wechselte zu RTL Zwei, wo er mit „Genial daneben“ für gute Einschaltquoten sorgte. Die erfolgreiche Ausstrahlung führte zur schnellen Entscheidung für eine zweite Staffel.

Balder hatte zuvor die ständigen Wechsel bei den Senderchefs und deren Auswirkungen auf den Sender kritisiert. Die Entscheidung von Sat.1, auf die älteren Episoden von „Genial daneben“ zurückzugreifen, fällt in eine Zeit, in der das Programm von Wiederholungen geprägt ist. Dies wird auch dadurch unterstrichen, dass die aktuelle Staffel von „Promi Big Brother“ bereits am 4. Dezember 2023 endet.

Zudem werden im Montagnachtprogramm Aufgüsse der „Martina Hill Show“ gezeigt, ein Format, das 2020 ohne offizielle Absetzungsankündigung eingestellt wurde.

