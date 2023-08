Heute im TV: Absoluter Klassiker mit Silvester Stallone – Wenn eines sicher ist, dann, dass Michael Sylvester „Sly“ Gardenzio Stallone eine echte Ikone des Actionfilms ist. Dabei hat er sich seit mittlerweile über einem halben Jahrhundert im Filmbusiness mit vielfältigen Rollen einen Namen gemacht. Mal als Boxer, Vietnam-Veteran, Bergführer, Trucker, als Cop und vieles mehr.

Doch den großen Durchbruch hat er unbestritten mit der Figur des Rocky „The Italian Stallion“ Balboa im ersten „Rocky“-Teil 1976 geschafft. Und eben diesen legendären Streifen könnt ihr heute Abend im Free-TV sehen. Der Startschuss für eine bis heute unerreichte Boxfilm-Reihe gehört zu den weltweit wohl bekanntesten Filmen um den amerikanischen Traum.

Sportfilm, Drama und Charakterstudie

Ein Film, der zwischen Sportfilm, Drama und Charakterstudie schwingt, in dem Sylvester Stallone mit sichtlich viel Herzblut und Kampfgeist den Durchbruch in Hollywood schaffte. Sly war es auch, der das Drehbuch zu „Rocky“ schrieb, das von Regisseur John G. Avildsen verfilmt wurde. An den Kinokassen wurde der Film wie aus dem Nichts zu einem Überraschungserfolg, der sogar drei Oscars gewann.

Alles beginnt in diesem Kult-Klassiker mit dem jungen, gewöhnlichen Rocky Balboa. Er lebt im Armenviertel von Philadelphia und hält sich mit einem schlecht bezahlten Job als Geldeintreiber sowie kleineren Boxkämpfen über Wasser. Eines Tages bekommt er die Chance seines Lebens, als der Schwergewichtsboxchampion Apollo Creed sein Interesse an einem Kampf mit „The Italian Stallion“, so Rockys Kampfname, bekundet.

Rocky begibt sich in die Obhut des Trainers Mickey, der ihn bei dieser einmaligen Gelegenheit unterstützen soll. Wer Lust hat, sich mit dem „Italian Stallion“ den heutigen Abend um die Ohren zu schlagen, sollte um 22:30 Uhr den Sender VOX einschalten.