Heute Abend im TV: Kultige Sci-Fi-Action-Satire – Ein verlassenes Raumschiff, das seit Jahren über Johannesburg schwebt, ein außerirdisches Volk, das auf der Erde gestrandet ist, und eine Gesellschaft, die mit ihren Vorurteilen ringt – das sind die zentralen Elemente von „District 9“. Der Film, der 2009 das Licht der Kinoleinwände erblickte, ist eine ungewöhnliche Mischung aus Science-Fiction und Gesellschaftssatire, die das Publikum auf eine Achterbahn der Emotionen mitnimmt.

„District 9“ spielt in einer alternativen Realität, in der die Erde zum Zufluchtsort für eine Spezies von Außerirdischen – die sogenannten 'Prawns' – geworden ist. Die Handlung entfaltet sich in einer Welt, die erschreckend realistisch wirkt. Regisseur Neill Blomkamp webt eine Geschichte, die mit subtilen Anspielungen auf die Apartheid-Geschichte Südafrikas gespickt ist. Die 'Prawns' werden von den Menschen ausgegrenzt und leben unter erbärmlichen Bedingungen in einem Slum, der als District 9 bekannt ist.

Menschlichkeit, Toleranz und Selbstidentifikation

Die Geschichte folgt Wikus van der Merwe, einem Mitarbeiter einer privaten Militärfirma, der bei der Umsiedlung der 'Prawns' eine Schlüsselrolle spielt. Ein unerwarteter Zwischenfall stellt sein Leben auf den Kopf und zwingt ihn, seine Ansichten zu überdenken. Ohne zu viel vorwegzunehmen, spielt der Film geschickt mit Themen wie Menschlichkeit, Toleranz und Selbstidentifikation.

„District 9“ besticht durch seine unkonventionelle Erzählweise, die dokumentarische Stilelemente mit traditionellen Erzähltechniken vermischt. Diese Herangehensweise, gepaart mit bahnbrechenden visuellen Effekten, schafft ein Kinoerlebnis, das sowohl unterhaltsam als auch nachdenklich ist. Die Darsteller, allen voran Sharlto Copley als Wikus, liefern authentische Performances, die die Zuschauer an die Bildschirme fesseln. „District 9“ könnt ihr heute Abend am 18. November 2023 um 22:30 Uhr auf ZDFneo schauen.