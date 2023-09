TV-Tipp: Geballter Action-Thrill mit Gerard Butler – Gerard Butler ist einer dieser überaus charismatischen Hollywood-Stars, die zu den Fanlieblingen zählen. Mit der Action-Thriller-Reihe um „Olympus Has Fallen“ und „London Has Fallen“ hat er sich einmal mehr in die Herzen der Zuschauer gespielt. Auch im dritten und finalen Teil „Angel Has Fallen“ überzeugt Butler als Secret-Service-Agent Mike Banning.

Zu sehen gibt es diesen Action-Thrill heute Abend im Free-TV. Wer „Angel Has Fallen“ bis dato noch nicht gesehen hat, nachfolgend ein paar Zeilen, was euch erwartet: Nachdem Butler in den ersten beiden Teilen als Secret-Service-Sicherheitsberater seinem US-Präsidenten das Leben retten durfte, muss er erneut handeln. Alles beginnt damit, dass er als Mike Banning seinen Präsidenten ein weiteres Mal rettet – und zwar vor einer Flotte explosiver Drohnen.

Kawumm- und Krawall-Paket im besten Popcorn-Blockbuster-Stil

Doch Mike wird daraufhin beschuldigt, den Anschlag selbst geplant und verübt zu haben. Nun setzt er natürlich alles daran, irgendwie seine Unschuld zu beweisen. Parallel dazu muss er auch die wahren Attentäter hinter diesem Handstreich finden. Denn die haben weiterhin das Ziel, den Präsidenten auszuschalten. Ja, auch im dritten Teil klotzt man beim Plot nicht mit Tiefgang. Der ist einmal mehr recht schlicht gestrickt und stellenweise auch vorhersehbar.

Aber hey, wir haben es hier mit einem typischen Kawumm- und Krawall-Paket im besten Popcorn-Blockbuster-Stil zu tun. Allerdings anders als bei seinen Vorgängern – spart der Actionstreifen doch diesmal am patriotischen Pathos. Dafür gibt es klar definierte Helden und Schurken. Von daher funktioniert die Story prächtig und sorgt für ordentlich Spektakel und Spannung. Mittendrin Gerard Butler, dem die Rolle des Mike Banning einfach auf den Leib geschneidert ist.

Wobei auch Morgan Freeman als Präsident Trumbull wieder abliefert. Regisseur Ric Roman Waugh („Shot Caller“) bietet euch mit „Angel has Fallen“ coole Action mit einem denkwürdigen Showdown. Heute Abend zur Primetime, um 20:15 Uhr bei RTL im Free-TV zu sehen.