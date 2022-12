Rush Hour 4: Jackie Chan bestätigt Arbeiten an Fortsetzung – Es besteht ja kein Zweifel daran, dass die Filme der „Rush Hour“-Reihe zu den Action-Komödien mit Kultstatus gehören. Der letzte, dritte Teil des Franchises liegt mittlerweile schon wieder geschlagene 15 Jahre in der Vergangenheit. Nachdem „Rush Hour 3“ 2007 in die Kino kam, wurde bereits die ersten Gerüchte nach einem Nachfolger laut.

Außer Gerede kam in den Folgejahren aber wenig zustande. Bis heute, denn kein Geringerer als Jackie Chan bestätigte nun in einem Interview, dass man aktiv an „Rush Hour 4“ arbeiten würde. Noch befindet sich das ganze Projekt aber in einem sehr frühen Stadium. Aber immerhin ist nun endlich Bewegung in die Sache gekommen. Im Interview verriet Chan, dass er noch am selben Abend den Regisseur von „Rush Hour 4“ treffen würde, um zusammen über das Drehbuch zu sprechen.

Jackie Chan wohl wieder mit dabei

Wer den vierten Teil inszenieren soll, verriet Jackie Chan indes nicht. Regisseur Brett Ratner wird es höchstwahrscheinlich nicht mehr werden, der Mann, der bei den Teilen eins bis drei auf dem Regiestuhl saß. Denn Ratner wurde 2017 sexuelle Belästigung von gleich mehreren Darstellerinnen vorgeworfen. Seitdem hat er keinen Film mehr gemacht. „Rush Hour 4“ steht jedenfalls dennoch unter einem guten Stern, verwirklicht zu werden, was Millionen von Fans sicher begeistern dürfte.

Auch dass Jackie Chan als Chief Inspector Lee wieder mit dabei sein wird, macht das Ganze noch schmackhafter. Auch Chris Tucker dürfte als Detective James Carter sicherlich wieder mit von der Partie sein. Da drücken wir doch feste die Daumen, dass wir bald mehr Infos zur neuen Action-Komödie „Rush Hour 4“ bekommen.

Quelle: robots-and-dragons.de