„Running Man“ – Film-Tipp – Freunde des 80er Jahre Action-Kinos und natürlich alle Fans von Arnold Schwarzenegger, aufgepasst. Denn Capelight Pictures haben mal wieder einen echten Kultfilm aus der Versenkung geholt und diesen in einem weiteren grandiosen Mediabook als 3-Disc Limited Collector’s Edition herausgebracht.

Doch nicht nur das: Denn den Action-Sci-Fi-Thriller „Running Man” gibt es in dieser Sammleredition erstmals in Deutschland in 4K Ultra HD mit Dolby Vision sowie HDR10. „Running Man” gehört ohne Frage zu den besten Schwarzenegger-Streifen und wird in diesem Mediabook komplett ungeschnitten und vor allem auch mit der originalen deutschen Kinosynchronfassung zu genießen sein.

Echter Fanservice

Um den Fanservice noch zu komplettieren, gibt es zu dieser Edition ein 44-seitiges Booklet sowie eine Bonus-Blu-ray mit umfangreichen Extras. Perfekt aber auch für alle, die diesen Klassiker nun erstmals in bester Ton- und Bildqualität schauen wollen. Es geht in „Running Man“ in ein fiktives Jahr 2017 in die USA. Nach dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zu einem Polizeistaat verkommen.

Die Lebensmittel sind knapp und das totalitäre Regime zensiert Kunst, Musik und Kommunikation. Mit der populären Gameshow „The Running Man“ soll die Bevölkerung bei Laune gehalten und ihr Wunsch nach Freiheit unterdrückt werden. In der sadistischen Sendung werden verurteilte Kriminelle von professionellen Menschenjägern durch eine tödliche Arena gehetzt. Wem die Flucht aus dem Jagdgebiet gelingt, dem winken Freiheit und Luxus.

Visuell auf eine neue Ebene gehoben

Auch der unschuldig verurteilte Polizist Ben Richards wird zur Teilnahme an der grausamen Show gezwungen, die bisher noch kein Kandidat überlebt hat. Herrlich, da geht doch jedem Fan der 80er Action das Herz auf, Arnie in „Running Man“ zu erleben.

Ein toller, atmosphärischer Streifen, der einen guten Mix aus rabiater Action, fesselndem Thrill sowie Science-Fiction findet. Dieser Kultfilm gehört einfach in jede Sammlung. Dies wie eingangs erwähnt direkt mit diesem toll aufgemachten Mediabook, das den Film nun in 4K visuell auf eine neue Ebene hebt.

Running Man (Capelight Pictures) – VÖ: 15. Okt. 21