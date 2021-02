"Running Man" erhält ein Reboot – Lauf Forrest, lauf! Ach ne, das war was anderes. Nein, wir reden hier natürlich vom SciFi-Actioner, in dem Schwarzenegger in einem fiktiven Jahr 2019 gegen ein totalitäres Regime kämpfte. In einer Arena auf Leben und Tod in Form einer perversen Fernsehshow, um präzise zu sein. „Running Man“ ist einer dieser unvergessenen Film-Klassiker mit Arnold Schwarzenegger in einer seiner besten Rollen.

Und genau dieser Kultstreifen aus dem Jahr 1987 bekommt jetzt eine moderne Neuauflage. Denn laut dem Magazin „Deadline“ soll Regisseur Edgar Wright („Baby Driver“, „Shaun of the Dead“) zusammen mit Michael Bacall („Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt“, „Project X“), Produzent Simon Kinberg („Logan“, „Der Marsianer“, „Deadpool“) sowie Paramount Pictures an einem Remake arbeiten.

Nicht nur das, die Neuauflage soll aktuell bei Paramount auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Daher ist davon auszugehen, dass man sich noch in diesem Jahr an die Arbeit machen wird. Außerdem ist der Plot zu „Running Man“ heute noch so aktuell wie damals, was dem ganzen Projekt nur helfen wird. Besonders interessant am Remake wird sein, dass Edgar Wright bereits verriet, dass man in der Neuauflage näher an Stephen Kings Buchvorlage dranbleiben möchte als beim 87er-Originalfilm.

Damals, im Arnie-Klassiker, ging es darum: Nach dem Zusammenbruch der Weltwirtschaft ist das Land der unbegrenzten Möglichkeiten zum Polizeistaat verkommen. Die Lebensmittel sind knapp und das totalitäre Regime zensiert Kunst, Musik und Kommunikation. Mit der populären Gameshow „The Running Man“ soll die Bevölkerung bei Laune gehalten und ihr Wunsch nach Freiheit unterdrückt werden.

In der sadistischen Sendung werden verurteilte Kriminelle von professionellen Menschenjägern durch eine tödliche Arena gehetzt. Wem die Flucht aus dem Jagdgebiet gelingt, dem winken Freiheit und Luxus. Auch der unschuldig verurteilte Polizist Ben Richards wird zur Teilnahme an der grausamen Show gezwungen, die bisher noch kein Kandidat überlebt hat.

Wir sind sehr gespannt auf weitere Infos rund um die „Running Man“-Neuauflage und halten euch da selbstverständlich auf dem Laufenden!

Quelle: blairwitch.de