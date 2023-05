Rund 190.000 Liter Kunst-Blut: Der blutigste Film aller Zeiten – Cineasten haben sicherlich schon so einige exorbitant blutige Streifen gesehen. Während heute immer mehr Splatter-Effekte aus dem Computer kommen, gab und gibt es immer noch Filme, die auf „echtes“ Kunstblut setzen. Einige Kandidaten, die inflationär Kunstblut haben spritzen lassen, sind zum Beispiel die beiden „Kill Bill“-Teile mit über 2000 Litern, gefolgt von „Shining“.

Dort hatte man alleine für die Aufzugsszene, in der eine gigantische Welle aus Blut hervorgeschossen kam, bis zu 3000 Liter Kunstblut eingesetzt. In „Es Kapitel 2“ sollen indes bis zu 23.000 Liter Fake-Blut zum Einsatz gekommen sein. Im „Braindead“-Rasenmäherfinale sollen 22 Liter Filmblut pro Sekunde geflossen sein. Am Ende wurden im gesamten Film bis 100.000 Liter verbraten. Einer der blutigsten Filme aller Zeiten ist indes der „Evil Dead“-Reboot aus dem Jahre 2013.

190.000 Liter Kunstblut an nur einem Tag

So sollen laut „Bloody Disgusting“ in der Neuauflage von Fede Alvarez rund 190.000 Liter Kunstblut an nur einem Tag eingesetzt worden sein. Fede Alvarez hat dies damals mit den Worten kommentiert: „Ich weiß, dass wir neulich einen LKW bestellt haben, der... 50.000 Gallonen [rund 190.000 Liter, Anm. d. Red.] verbraucht hat. Nur für eine einzige Szene! Die Gewalt ist übertrieben. […]“

Am Ende soll man im gesamten „Evil Dead“-Remake unglaubliche 318.000 Liter an Kunstblut vor die Kameras geschüttet haben. Damit zählt dieser Streifen ohne Frage zu den blutigsten Filmproduktionen aller Zeiten. Wer Fan der Jahre beiden 80er „Tanz der Teufel“-Kultfilme ist, aber das Remake noch nicht gesehen hat, sollte dies nachholen. Die Neuauflage von „Evil Dead“ hatte zwar einige Ecken und Kanten, konnte aber letztendlich viele begeistern.

Darum geht es im „Evil Dead“-Remake

Das Remake ist nämlich überraschend gut geworden, weil es vor allem keine direkte Kopie des Originals darstellt, aber dennoch seine Wurzeln nicht vergisst. In diesem Streifen geht es um die fünf College-Freunde Eric, Olivia, Natalie, David und Mia, die sich ein entspanntes Wochenende machen wollen. Aber zugleich möchten sie auch Mias Drogensucht bekämpfen. Und wo geht das am besten? Richtig, in einer abgelegenen Waldhütte.

Nach kurzer Zeit entdecken sie im Keller des Holzhauses das berühmte Lederbuch – das Buch der Toten. Nichtsahnend liest einer von ihnen eine Textpassage laut vor. Leider genau die Falsche, denn damit haben sie unfreiwillig Dämonen erweckt. Was folgt, ist vielen bekannt: Die besessenen Toten steigen aus ihren Gräbern und selbst der Wald hat nun ein Problem mit dem Quintett.