Autor: Erik Rössler

Wer düsteres Kino mag, sollte sich den neuen Trailer zum kommenden Streifen „Run“ ansehen. Dieser Film von den „Searching“-Machern ist ein augenscheinlich guter Mix aus Psycho-Drama und Horror-Thriller, der Mutterliebe zu einem echten Alptraum mutieren lässt. Diese nicht ganz so nette Mutti wird dabei gespielt von Sarah Paulson („American Horror Story“). Zum Cast gehört auch die talentierte Jungdarstellerin Kiera Allen, die die Rolle der unterdrückten Tochter Chloe übernimmt.

Denn in „Run“ hat Chloe nichts zu lachen. Sie ist eine heranwachsende Frau, gefesselt an den Rollstuhl, will aber mehr Verantwortung über ihr Leben. Einen Strich durch die Rechnung macht ihr da allerdings ihre Mutter Diane, die Chloe quasi unter Verschluss hält und isoliert von der Außenwelt großzieht. Als Chloe allerdings nach und nach all die düsteren Geheimnisse ihrer Mutter aufdeckt, ist ihr Widerstand gegen die Verhältnisse geweckt.

Zudem kommen ihr Zweifel an ihrer Familien-Zugehörigkeit bezüglich ihrer ach so liebevollen „Mutter“. Mit „Run“ wartet also ein potenziell solider Vertreter des Psycho-Horrors auf euch. Aktuell ist der deutsche Kinostart auf den 19. März 2020 datiert. In den USA startet der Streifen allerdings erst rund zwei Monate später. Also sollte man diesen Starttermin noch mit Vorsicht genießen. Aber da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden.