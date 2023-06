Rückkehr ins Kino: Terence Hill kehrt noch mal in Kult-Rolle zurück – Auch mit mittlerweile 84 Jahren wird Fanliebling und Kultstar Terence Hill nicht müde, sich vor der Kamera zu präsentieren. Diesbezüglich war seine Ankündigung Anfang des Jahres, ein Kino-Comeback feiern zu wollen, eine News, die alle Fans aufhorchen ließ. Dass Hills Rückkehr dann auch noch in Form einer seiner Kultrollen stattfinden würde, brachte alle in Verzückung.

So gibt es Terence Hill nach satten 50 Jahren noch mal als Trinity zu sehen. Allen Kennern wohlbekannt aus der legendären Western-Komödie „Die rechte und die linke Hand des Teufels“ mit seinem kongenialen Buddy Bud Spencer. Es ist schon eine kleine Überraschung, schließlich sagte Terence Hill vor einige Zeit in einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Sera“, dass er eigentlich nie wieder in einem Western zu sehen sein wurde.

„Ich dachte, ich hätte schon alles im Western-Genre gemacht“

Doch diese Aussage hat zum Glück keinen Bestand mehr. Und so können sich alle Fans auf „Trinity, die Nonne und der Revolver“ freuen. Der neue Film von Terrence Hill, bei dem der Kultstar nicht nur vor der Kamera stehen, sondern den Western auch gleich selbst inszenieren wird. Terence Hill erklärte der italienischen Wochenzeitung „7“:

„Ich dachte, ich hätte schon alles im Western-Genre gemacht, aber dann fand ich ein Buch mit der wahren Geschichte einer italienischen Nonne, die Ende des 19. Jahrhunderts mit ihrer sehr armen Familie aus dem ligurischen Hinterland nach Amerika auswanderte.“

„Ich habe meinen Fans versprochen, dass ich noch ein paar Patronen im Colt habe.“

Terence Hill führt an: „Es beginnt so: Man sieht Trinity auf seiner berühmten Pritsche und dann sie, die Nonne, umringt von drei bedrohlichen Cowboys. Meine Figur erkennt, dass sie in Gefahr ist und rettet sie vor den Dreien. Hier beginnt die Geschichte, die den Titel ,Trinity, die Nonne und der Revolver‘ trägt. Wobei ,der Revolver‘ Billy the Kid ist, weil sie Billy the Kid in ihrem Leben tatsächlich getroffen hat.“

Gegenüber der „Bild“ betonte Hill: „Ich habe meinen Fans versprochen, dass ich noch ein paar Patronen im Colt habe. Ich bin bereit für einen neuen Sonnenaufgang im Wilden Westen.“ Ein blutiger Western soll es aber nicht werden, sondern „Trinity, die Nonne und der Revolver“ soll wieder dem Charme der alten Western-Komödien folgen. Wann genau der Film erscheinen wird, ist leider noch nicht bekannt. Aber sobald es hierzu Neuigkeiten gibt oder sogar einen ersten Trailer, werdet ihr es bei uns erfahren.

