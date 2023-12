Rückkehr des Kung-Fu-Meisters: Erster Trailer zu "KUNG FU PANDA 4" – Nach einer achtjährigen Pause kehrt der beliebte Charakter Po in "KUNG FU PANDA 4" im Frühjahr 2024zurück auf die Kinoleinwand. Po, gesprochen von Hape Kerkeling, einem der bekanntesten Gesichter der deutschen Entertainmentbranche, übernimmt in diesem Teil die Rolle des spirituellen Führers des Tals des Friedens. Seine Aufgabe ist es, einen neuen Drachenkrieger zu finden und auszubilden. Doch diese Mission wird durch die Ankunft einer neuen Gegnerin kompliziert – einer Schurkin in Chamäleon-Form, die sich in jeden der früheren Widersacher Pos verwandeln kann.

Neue Herausforderungen und ein ungleiches Duo

In "KUNG FU PANDA 4" muss sich Po, bekannt für sein kulinarisches Interesse und seinen humorvollen Charakter, mit der spirituellen Führung auseinandersetzen – ein Gebiet, das ihm ebenso fremd ist wie Low-Carb-Diäten. Die Herausforderung wird noch größer, als ein mächtiges Chamäleon auftaucht, das die Fähigkeit besitzt, jede Gestalt anzunehmen.

Po findet Unterstützung in Zhen, einer cleveren und ausgefuchsten Diebin, die ihm anfangs auf die Nerven geht, sich aber als wertvolle Verbündete erweist. Zusammen müssen sie das Tal des Friedens vor den Machenschaften des Chamäleons beschützen und dabei entdeckt Po, dass wahre Helden oft an den unerwartetsten Orten zu finden sind.

Hape Kerkeling, bekannt als Comedian, Moderator, Schauspieler, Sänger, Kabarettist und Bestsellerautor, leiht Po erneut seine Stimme. Kerkeling, der Po bereits in den ersten drei Teilen der Reihe synchronisierte, bringt seine vielseitigen Talente in den vierten Teil ein. Regie führt Mike Mitchell, bekannt für "Trolls" und "Für immer Shrek", während Rebecca Huntley die Produktion übernimmt und Stephanie Ma Stine als Co-Regisseurin fungiert.

"KUNG FU PANDA", der erste Teil der Reihe, wurde 2008 für einen Oscar nominiert und entwickelte sich zum umsatzstärksten Animationsfilm von DreamWorks Animation. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 1,8 Milliarden US-Dollar hat sich "KUNG FU PANDA" als ein erfolgreiches und beliebtes Franchise etabliert.