Rückkehr der originalen Avengers: Studiochef bezieht Stellung zu den Gerüchten – Seit einiger Zeit häufen sich die Gerüchte, dass Marvel angeblich ein Comeback der originalen Avengers-Truppe plant – inklusive der Figuren, die im MCU bereits das Zeitliche gesegnet haben. Wie es heißt, habe Robert Downey Jr. sogar bereits zugestimmt, als Iron Man zurückzukehren.

Denkbar wäre ein solch radikaler Schritt mit Blick auf die jüngst immer lauter gewordene Kritik bezüglich der dünnen Plots und des qualitativ minderwertigen Überangebotes an Marvel-Content allemal. Eine Rückkehr der beliebten Heldentruppe könnte die Lecks im sinkenden Schiff durchaus stopfen, doch ist das alles überhaupt realistisch?

Zu dieser Frage hat Kevin Feige, in seiner Position als Präsident der Marvel-Studios, nun höchstpersönlich im Rahmen eines Interviews anlässlich der Premiere des neuen Streifens "The Marvels" Stellung bezogen. Fans dürften von seinem Statement jedoch eher enttäuscht sein;

"[Über solche Pläne] haben wir nicht gesprochen und das ist die Wahrheit", so Feige.

Allerdings ergänzt er: „Wir machen ein Projekt mit Scarlett. Ich liebe Robert, er ist ein Teil der Familie. Aber ob er zurückkommt, müssen wir abwarten.“

Wie eine endgültige Absage klingt das freilich nicht, wobei sich der Hinweis auf das Mitwirken von Scarlett Johansson wohl eher darauf bezieht, dass sie künftig als Produzentin auftreten wird. Die Schauspielerin erklärte mit Blick auf das angedachte Projekt bereits im Juni:

"Es passiert immer noch, [aber] nicht im Moment, weil im Moment nichts passiert. Wir befinden uns alle in einer Art Warteschleife, während wir den Autorenstreik und […] unseren eigenen Gewerkschaftsstreik abwarten und so weiter und so fort."

Worum es bei dem Projekt gehen soll, ist bislang nicht bekannt.

