RTL ZWEI: Beliebte Daily Soap wird nach über 10 Jahren abgesetzt – Eine beliebte Ära im deutschen Fernsehen neigt sich dem Ende zu. Denn die Reality-Daily-Soap „Köln 50667“, die seit über zehn Jahren auf RTLZWEI ausgestrahlt wird, wird laut exklusiven Informationen der „Bild“ nicht fortgesetzt. Ein Sprecher des Senders bestätigte, dass die Ausstrahlung der letzten Episode bevorsteht, wobei das genaue Datum noch bekannt gegeben wird.

„Köln 50667“, das als Ableger der erfolgreichen Serie „Berlin - Tag & Nacht“ startete, hat in den vergangenen Jahren eine treue Zuschauerschaft aufgebaut. Jedoch, so ein Sprecher des Senders, haben die Herausforderungen bei der Produktion und die nicht mehr durchgängig zufriedenstellenden Einschaltquoten zu dieser Entscheidung geführt. Dies bedeutet das Ende für die Serie, während „Berlin - Tag & Nacht“ weiterhin ausgestrahlt wird.

„Der Abschied fällt uns schwer.“

Die Entscheidung, die Serie abzusetzen, wurde laut „Bild“ erst kürzlich den Mitarbeitern der Produktion und den Schauspielern mitgeteilt. Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLZWEI, drückte gegenüber „Bild“ seine Anerkennung aus: „„‚Köln 50667‘ war lange Zeit eine der prägenden Formatmarken des Senders. Wir haben viel versucht, um an frühere große Erfolge anzuknüpfen. Das ist nicht ausreichend gelungen. Der Abschied fällt uns schwer.“

Die Seifenoper, die aktuell täglich um 18.05 Uhr auf RTL ZWEI läuft, hatte im Januar 2023 einen letzten Versuch unternommen, um die sinkenden Quoten zu verbessern. Dabei wurden zehn Hauptdarsteller, darunter auch Fan-Liebling Pia Tilmann, entlassen. Trotzdem setzte sich der Abwärtstrend fort. Obwohl das genaue Ende noch nicht feststeht, wird erwartet, dass „Köln 50667“ spätestens im Frühsommer 2024 seine letzte Folge ausstrahlen wird.

„Köln 50667“ startete 2013 auf RTL ZWEI und folgt dem täglichen Leben einer Gruppe von Freunden und Kollegen in Köln, die sich durch ihre Beziehungen, Karrieren und verschiedene Lebenskrisen navigieren. Die Handlung dreht sich um die Hauptfigur Alex Kowalski, einen Barbesitzer, und seine engsten Freunde. Das besondere an „Köln 50667“ ist die Mischung aus geskripteten Dialogen und improvisierten Szenen, was der Serie ein realistisches und spontanes Gefühl verleiht.

Die Charaktere werden von einer Mischung aus professionellen Schauspielern und Laiendarstellern gespielt, was die Authentizität der Serie erhöht. In „Köln 50667“ werden indes eine Vielzahl von Themen, darunter Liebe, Freundschaft, Betrug, Karriereambitionen und die täglichen Herausforderungen des Lebens verarbeitet. Die Daily Soap behandelt aber auch ernstere Themen wie Drogenmissbrauch, Mobbing und Familiendrama.

Durch die Jahre hat sich „Köln 50667“ so einen festen Platz in der deutschen TV-Landschaft erobert und eine treue Fangemeinde aufgebaut. Genutzt hat dies alles nichts, schließlich ist das TV-Aus ist beschlossene Sache.

