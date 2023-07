RTL-Zuschauer reagieren heftig auf neue Show: „Lange nicht mehr solch einen Schwachsinn gesehen“ – In den letzten Wochen hatten einige Medien, darunter auch unser kleines Portal, berichtet, wie sehr das Sommerloch vielen Sendern derzeit gefühlt mehr als üblich zu Schaffen macht. Formate verschwinden nach wenigen Episoden wieder, werden durch Klassiker, schon ausgestrahlte Shows oder Material, das auf Vorrat produziert war, ersetzt. Bei RTL wurde wohl Letzteres in Form einer Show getan, welche beim Publikum alles andere als gut ankam.

Am Montagabend, den 3. Juni, zeigte man ein Format, welches vollmundig „Jetzt knallt’s – Die Show mit dem Bäng-Moment“ betitelt wurde. Letzterer wollte sich bei den Zuschauern allerdings überhaupt nicht einstellen, wie auch ein Artikel von „Der Westen“ betont. In der Folge traten Joachim Llambi und Bastian Bielendorfer gegen Motsi Mabuse und Mathias Mester an.

Was das Format beim Zuschauer auslöste:

Vorwiegend Verwunderung und auch Langeweile – zumindest, wenn man den Reaktionen auf Twitter Glauben schenkt. Man erinnert sich: Alle vier Personen tanzten oder agierten bei „Let’s Dance“, holten einst oft Traumquoten für RTL und sorgten für Kult-Momente bei begeisterten Fans. Doch am vergangenen Montag garantierte keiner von ihnen für beste Unterhaltung.

Daran konnte auch nicht ändern, dass man für die Folge den aus „Hot oder Schrott“ vergleichsweise bekannten Detlef Steves ins Boot holte. Als Helfer fungierte er in der Folge als Unterstützung für die Kandidaten, musste mehrere Aufgaben übernehmen. Bereits in der ersten Folge soll er sich unter ein Fließband legen, von dem es Süßigkeiten regnet. Streusel und andere Leckereien.

Ende seiner Funktion:

Sobald ein roter Wackelpudding vom Band auf ihn fiele. Aufgabe der vier Prominenten war es nun, zu erraten, wann dieser Zeitpunkt wohl gekommen ist – und dann rechtzeitig den Buzzer zu drücken. Ein Spiel, welches bei den Zuschauern weder für Verständnis noch für besondere Beliebtheit sorgte. So schrieben einige Fans auf Twitter: „Das war reichlich unspektakulär“ und „Aus welchem Grund muss das Zeug dem Detlef ins Gesicht fliegen?“

Ein anderer Nutzer fragt: „Wer bei RTL hat sich gedacht: ‚Das könnte ein gutes Show-Konzept sein‘?“ Das knallharte Fazit einer dritten Person „Langsam ahne ich, warum das über ein Jahr im Giftschrank lag. Das ist alles so … unspektakulär. Da hätte man viel mehr draus machen können.“ Jemand anders sah ein gänzlich anderes Problem bei dem Format: „RTL spielt mit Lebensmitteln“, so der Kommentar. Moderatorin Laura Wontorra mochten die Süßigkeiten von Detlev Steves’ Gesicht gemundet haben, als sie diese direkt an der Quelle verkostete.

RTL-Zuschauern auf Twitter schmeckte die Show hingegen so gar nicht.

Viel positiver waren die Reaktionen auf das Format „The Wheel“ mit Chris Tall und einer wechselnden Auswahl von Promis. Entsprechend fielen die Kommentare der Nutzer aus. Jemand resümierte: „Ein wirklich gutes Format wie ‚The Wheel‘ durch so eine Scheiße wie ‚Jetzt knallt’s“ zu ersetzen, schafft auch nur RTL.“

Quelle: derwesten.de