RTL verkündet "Das Supertalent"-Comeback mit neuer Jury – Nachdem RTL das Format „Das Supertalent“ im Jahr 2021 mit einer komplett neuen Jury familienfreundlicher gestalten wollte, sanken die Quoten der einstigen Erfolgsshow gnadenlos in den Keller. In der Konsequenz musste die Sendung in den beiden Folgejahren pausieren, ohne dass klar war, wie es nun weitergehen soll. Ähnlich wie im Falle von „Deutschland sucht den Superstar“ besinnt sich der Privatsender nun aber wieder auf alte Tugenden und holt altbekannte Gesichter zurück ins Boot.

Wie RTL bekanntgab, soll die nächste Staffel von „Das Supertalent“ nicht nur im Frühjahr 2024 starten, auf den Jurystühlen nehmen auch wieder Dieter Bohlen und Bruce Darnell Platz – beide absolute Urgesteine und Aushängeschilder des Formates.

Darnells Kommentar dazu: „Back to the best Juryplatz!“

„Ein großer Wunsch von mir ist in Erfüllung gegangen“, ergänzt Bohlen. „‚Das Supertalent‘ ist wieder da. Und mein Freund Bruce ist dabei. Wir beide gehören einfach zusammen.“

Doch dabei bleibt es natürlich nicht: Die zwei weiteren vakant gewordenen Plätze sollen von Boris Beckers Tochter Anna Ermakova und „Let's Dance“-Star Ekaterina Leonova besetzt werden.

„Teil von ‚Das Supertalent‘ zu sein, ist wie ein Ritterschlag für mich“, freut sich Ermakova, die jüngst ihr Studium in Kunstgeschichte absolviert hat. „Durch meine Teilnahme bei ‚Let's Dance‘ weiß ich genau, wie es sich als Kandidatin einer solchen Show anfühlt. Ich habe gelernt, immer an sich zu glauben und nie aufzugeben.“

Leonova wiederum ist gespannt auf den Perspektivwechsel und erklärt: „Als Profitänzerin bei ‚Let's Dance‘ habe ich in all den Jahren gelernt, dass es nicht immer nur um Perfektion geht, sondern auch um Freude und Leidenschaft. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig konstruktive Kritik und wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Performance sind und darf jetzt erleben, wie sich Herr Llambi auf der anderen Seite des Bewertungstisches fühlt.“

Weiter heißt es, dass sich alle Talente, „die gerne auf die große Bühne möchten“, ab sofort bewerben können – egal, ob Einzeltalente oder Gruppenperformances, jung oder alt, Laien oder Profis, Mensch oder Tier. Das Castingformular findet ihr unter diesem Link.

Quelle: rtl.de