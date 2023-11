RTL: Sender parkt neue Show auf dem Abstellgleis – Der Kölner Sender bringt bekanntlich immer mal wieder eine neue Show ins Programm mit der Hoffnung das nächste große Ding zu werden. Was die neue Show „Blow Up“ scheint man da nicht die großen Hoffnungen zu hegen. Interessanterweise wird „Blow Up“ nicht zur Primetime ausgestrahlt.

So wird das frischgebackene Unterhaltungsformat direkt aus dem Hauptprogramm verbannt. Stattdessen findet die Show ihren Platz auf dem kleineren Spartensender RTLup. Das Konzept von „Blow Up“ ist eine kreative Luftballon-Herausforderung: Acht Ballonkünstler treten gegeneinander an, um mit 300.000 Luftballons beeindruckende Kreationen zu erschaffen.

Luftballons anscheinend kein Zuschauermagnet

Die Show, die in den Niederlanden ihren Ursprung hat, zielt darauf ab, die Zuschauer in die bunte Welt der Ballonkunst zu entführen. Die Teilnehmer müssen dabei in einem limitierten Zeitrahmen ihr Talent unter Beweis stellen. Die Jury von „Blow Up“ besteht aus dem bekannten Ballonkünstler Guido Verhoef und verschiedenen Prominenten, darunter Moderatorin Sonja Zietlow, Sarah Engels sowie Jana Ina Zarrella und Modedesigner Harald Glööckler.

Sie alle bewerten die kreativen Leistungen der Künstler. Die vier produzierten Folgen werden zwischen dem 26. und 29. Dezember 2023 vormittags um 10 Uhr auf RTLup gesendet. Natürlich stellt sich bezüglich „Blow Up“ ohnehin die Frage, warum man dieser neuen Luftballon-Show überhaupt grünes Licht gegeben hatte, nachdem die Eventshow „Die deutsche Luftballonmeisterschaft“ bei RTL im Jahr 2022 bereits ordentlich floppte.

Quelle: wunschliste.de