Die Verräter: RTL schickt Promis auf Schatzsuche – Beim deutschen Privatsender RTL wartet auf alle Show-Begeisterten bald ein neues Format darauf, die Abendunterhaltung zu übernehmen. Die Rede ist von der kommenden Reality-Krimi-Show „Die Verräter - Vertraue Niemandem“. Nun gab RTL offiziell auch alle Infos rund um die durchaus interessante Abendshow bekannt.

So treten in einem Schloss insgesamt 16 Prominente an, die alle eine gemeinsame Mission haben, nämlich einen Silberschatz zu finden. Unter ihnen sind jedoch drei Verräter, die für den Schatz heimlich morden und ein falsches Spiel spielen. Diese kennen indes nur die TV-Zuschauer. Für die anderen Kandidaten gilt es nun, „Die Verräter“ zu entlarven. Wer es bis ins Finale schafft, hat am Ende die Chance auf den Silberschatz in Höhe von bis zu 50.000 Euro.

Reichlich bekannte Gesichter in der Reality-Krimi-Show

Sollten jedoch zu diesem Zeitpunkt noch Verräter im Spiel sein, stibitzen sie den Gewinn. Die Reality-Krimi-Show „Die Verräter - Vertraue Niemandem“ wird moderiert von Sonja Zietlow. Zu den 16 Prominenten gehören unter anderen „GZSZ“-Legende Susan Sideropoulos, die Schauspieler ChrisTine Urspruch und Florian Fitz, „James Bond“-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Handball-Weltmeister Pascal Hens sowie Rapper Jalil.

„Die Verräter - Vertraue Niemandem“ läuft ab dem 20. September 2023 immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTL und umfasst insgesamt sechs Folgen. Wer nicht so lange warten möchte, kann die spannende Reality-Krimi-Show bereits zuvor auf RTL+ schauen, wo eine Doppelfolge am 13. September 2023 verfügbar ist. Im Anschluss daran wird es bei RTL+ wöchentlich immer eine neue Folge geben.

Quelle: tvspielfilm.de