RTL Samstag Nacht: Kult-Comedy-Sendung kehrt zurück! – Wer erinnert sich nach an eine der kultigsten Shows der 90er Jahre? Die Rede ist von „RTL Samstag Nacht“, ein Format, das als erste Comedy-Serien-Show in den Jahren von 1993 bis 1998 die Fernsehzuschauer erheiterte. Nun kehrt „RTL Samstag Nacht“ nach 24 Jahren noch mal zurück.

Für das Comeback des Comedy-Klassikers hat RTL eine große Gala-Show mit dem Titel „Das Wiedersehen“ geplant. Mit dabei sind bis auf den leider verstorbenen Mirko Nontschew fast alle Stars der Original-Besetzung von damals. Heißt: In der Show sind Olli Dittrich, Wigald Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Tommy Krappweis, Mark Weigel und Esther Schweins zu sehen. Die Moderation der Show übernimmt Hugo Egon Balder, der seinerzeit für „RTL Samstag Nacht“ als Produzent agierte.

Für „RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen“ ist ein großes Unterhaltungsprogramm geplant, wozu neben Musik natürlich auch reichlich Gags und Sprüche gehören – gepaart mit allerhand Parodien und Sketchen. So wird es auch wieder die alten Klassiker von damals zu sehen geben wie „Zwei Stühle, eine Meinung“, „Neues vom Spocht“ und „Die Doofen“.

Natürlich wird der verstorbene Fan-Liebling Mirco Nontschew immens fehlen, aber Hugo Egon Balder erklärte in einer Mitteilung zum Comeback: „Es versteht sich von selbst, dass wir in der Show natürlich auch unserem Freund Mirco Nontschew würdig gedenken.“ Fans dürfen sich also auf beste und nostalgische „RTL Samstag Nacht“-Unterhaltung freuen. Leider hat RTL noch keinen Sendetermin für „RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen“ bekanntgegeben.

Quelle: bild.de