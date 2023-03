RTL+: Preiserhöhung und neues Abomodell – Die Streaming-Unterhaltung boomt und hat sich auf sämtliche Themenbereiche ausgeweitet. Aufgrund des immer größer werdenden Angebots, anhaltender Inflation, Änderungen in der Marktlage oder dem Erwerb von Lizenzen kommen auch die Streaming-Anbieter hierzulande nicht um immer wiederkehrende Preiserhöhungen herum.

Erst im letzten Jahr stiegen die Abo-Preise bei einigen Streaming-Anbietern hierzulande merklich an, wo es gerade bei Amazon und DAZN teils deftige Kritik hagelte. Auch die Streaming-Schwergewichte Disney+ und Netflix kündigten bereits an, dass es Preisänderungen geben werde. Jetzt kommt dies auch auf alle Abonnenten beim hierzulande äußerst beliebten Dienst RTL+ (ehemals TV Now) zu.

Preiserhöhungen bereits ab März 2023

Laut einem Bericht von „Digital Fernsehen“ wird bereits ab Anfang März der Preis für das derzeit beliebteste Premium-Abo erhöht. Bis dato lag der Preis für ein Premium-Abo bei RTL+ bei 4,99 Euro im Monat. Ab März 2023 wird dieser allerdings auf 6,99 Euro pro Monat angehoben. Viele Nutzerinnen und Nutzer bevorzugen das Premium-Abo gegenüber dem Free-Tarif von RTL+. Denn das Premium-Abo gestattet es, bis zu vier Profile anzulegen.

Zudem erhält man Zugriff auf HD-Inhalte und 14 Sender im Livestream. Zudem gibt es eine Download-Funktion für Filme und Serien. Darüber hinaus ist beim Premium-Abo die Werbung auf maximal eine Minute reduziert. Wer übrigens RTL+ im Premium-Abo regelmäßig nutzt, kann sich noch schnell für ein Jahrespaket für 49,99 Euro entscheiden und so noch den alten günstigen Preis erhalten.

Neues Abomodell Family

Neben der Preiserhöhung für das Premium-Abo wird ab März auch noch ein komplett neues Abomodell eingeführt. Nämlich das sogenannte Family-Abo, das man bei RTL+ buchen kann. Wer sich für das neue Abo entscheidet, erhält alle Vorzüge eines Max-Abos. Heißt also ein großes Musik-Angebot wozu der Zugang zu Hörbüchern und Musik von Deezer gehören. Dies alles inklusive einer Downloadfunktion. Außerdem sind im Family-Abo alle TV-Inhalte werbefrei.

Im Vergleich zum Max-Abo können beim Family-Abo zum einen vier Profile angelegt werden und obendrein gleich vier Streams gleichzeitig laufen. Das Family-Abo von RTL+ kostet 18,99 Euro im Monat.

Quelle: techbook.de