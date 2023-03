RTL nennt konkrete Gründe: Zwei Nachmittagssendungen werden eingestellt – Rund eineinhalb Jahre blieb das Nachmittagsprogramm des Senders RTL unverändert. Nun baut er einem Bericht zufolge seinen Nachmittag um. Zwei Formate werden dafür eingestellt, Grund ist das übrige Nachmittagsprogramm. Zuletzt wurde das beliebte Magazin „Punkt 12“ um eine Stunde verlängert.

Dies wird in einem „Chip“-Artikel unter Berufung auf „Quotenmeter“ erläutert, in dem auch erklärt wird, dass RTL rund einen Monat nach der Verlängerung von „Punkt 12“ gegen 17.00 Uhr eine weitere Nachrichtenschiene einführte: bestehend aus „RTL Aktuell“ und „Explosiv Stories“. Dieser Schritt erwies sich jedoch als wenig erfolgreich: Die Nachmittagsnachrichten wurden ein halbes Jahr nach ihrer Einführung gekürzt und von 16.45 Uhr auf 17.00 Uhr verschoben.

Gleiches widerfuhr dem „Explosiv“-Ableger:

Auch „Explosiv Stories“ wurde gekürzt. Doch auch hier stimmten die Quoten wohl nicht. RTL setzt dem nun ein Ende. Nach Informationen des Medienmagazins „DWDL“ werden die beiden Formate, die im Vorfeld von „Unter Uns“ laufen, Ende April eingestellt. Als Grund nennt RTL den erfolgreichen Start der beiden Gerichtsshows „Barbara Salesch - Das Strafgericht“ und „Ulrich Wetzel - Das Strafgericht“.

Die Marktanteile und Reichweiten beider Formate sind demnach zum Teil deutlich höher. Bei RTL will man deshalb den so genannten „Audience Flow“ optimieren. Das Programm soll besser auf die beliebte Daily-Soap „Unter Uns“ abgestimmt werden. Deshalb soll es zwischen den Unterhaltungssendungen keine Nachrichtensendungen mehr geben. Bei RTL hat man die Entscheidung kommentiert. So zitiert der Bericht eine Sprecherin des Senders.

Ende April Schluss

Wörtlich sagte diese: „Die Sehgewohnheiten und Bedürfnisse am späten Nachmittag haben sich in den letzten Monaten noch einmal stark verändert. Zudem hat die Doppelung von 'Explosiv Stories' und 'Explosiv' den einen oder anderen irritiert“. Weiter heißt es: „Deshalb haben wir uns trotz stabiler und zuletzt steigender Quoten beider Formate entschieden, ab Ende April noch gezielter auf die Bedürfnisse unserer Zuschauerinnen und Zuschauer einzugehen und damit den Übergang zu unserem starken Abendprogramm weiter zu optimieren.“

Ein Nachfolgeprogramm steht noch nicht fest. Der 28. April wird somit voraussichtlich der letzte Sendetermin für „RTL Aktuell 17:00“ und „Explosiv Stories“ sein.

