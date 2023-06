RTL: Kult-Show aus den 90ern kehrt zurück – Viele werden sich mit Freunden an die 90er erinnern, an eine Zeit, in der allerlei kultige Spielshows im Fernsehen für reichlich Unterhaltung sorgten. So wie RTLs Samstagsshow „Die 100.000 Mark Show“ mit Ulla Kock am Brink. Bereits im letzten Jahr holt der Kölner Sender das Kult-Format aus der Mottenkiste und zeichnete insgesamt vier Episoden aus.

Während bereits zwei davon ausgestrahlt wurden, gibt es bald auch die anderen beiden verbleibenden Episoden im TV zu sehen, die noch mal ordentlich an der Nostalgieschraube drehen dürften. Laut Informationen von „DWDL“ soll die dritte Episode der „Die 100.000 Mark Show“ am Samstag, dem 8. Juli, um 20.15 Uhr auf RTL gezeigt werden. Damit rückt die beliebte Spielshow auf den alten RTL-Sendeplatz, wurden die ersten beiden Episoden doch sonntagabends ausgestrahlt.

Neue Episode im Juli und Special zur Spielshow

Im Anschluss an die dritte Episode zeigt RTL ab 23.15 Uhr das Special „Lachen, zittern, jubeln: Ulla Kock am Brink und ihre Lieblingskandidaten“. Bereits im Jahre 2008 versuchte RTL die „100.000 Euro Show“ wiederzubeleben. Damals allerdings mit einem neuen Konzept sowie mit Inka Bause als neuer Moderatorin.

Mit den neuen Folgen setzt RTL aber wieder auf Altbewährtes wie eben sowohl Moderatorin Ulla Kock am Brink als auch der Originaltitelmelodie und dem Originalsprecher von damals. Außerdem hat man nun wieder auf das Bühnenbild von damals gesetzt, also die Originalkulisse der Show aufgebaut.

Ältere Episoden der Neuauflage im Stream

Das Prinzip der Spielshow ist, dass in der „100.000 Mark Show“ vier Paare antreten, die sich in unterschiedlichen Challenges messen müssen. Darunter zählen unter anderem so Kultspiele wie „Der heiße Draht“ oder „Wassersäulen“. Am Ende der Show gilt es dann den berühmt-berüchtigten Tresor zu knacken, um die Gewinnsumme zu kassieren.

„100.000 Mark Show“ bietet definitiv reichlich Kurzweile für spannende Abendunterhaltung. Also merkt euch den 8. Juli 2023 ab 20.15 Uhr auf RTL vor. Wer indes die ersten beiden Folgen der kultigen Neuauflage der Spielshow noch sehen möchte, kann dies im Stream via RTL+ tun.

