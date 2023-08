RTL: Show für Actionfilm aus dem Programm geworfen – Der Privatsender hat nun tief blicken lassen, nachdem RTL seine Abendshow hochkant aus dem Programm warf. Denn hier scheint man so gar nicht mit den Quoten zufrieden gewesen zu sein. Es geht um „Big Bounce – Die große Trampolinshow“, die nach vier Jahren im Juli 2023 ihr Comeback bei RTL feierte.

Zur Primetime am Samstagabend lief die Show nun einige Wochen, in der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Parcours schaffen und dabei verschiedene Sprunghindernisse überwinden müssen. Offensichtlich ist „Big Bounce“, kommentiert von Wolf Fuss und Daniel Hartwich, angelehnt an die beliebte Show „Ninja Warrior Germany“, nur eben mit Trampolinen. Doch RTL hat nun bekannt gegeben, dass die letzte Folge der aktuellen Staffel nicht mehr ausgestrahlt wird.

Action-Blockbuster statt Trampolinshow

Eigentlich sollte die letzte Folge ein Best-of darstellen und am 2. September 2023 um 20.15 Uhr laufen. Das hat sich nun erledigt. Das Finale der Show kam auf einen Marktanteil von 5,8 Prozent. Im Vergleich zur ersten Staffel lag dieser noch bei satten 18 Prozent. Aufgrund der wenig erfreulichen Quoten wird nun anstatt der letzten Folge von „Big Bounce – Die große Trampolinshow“ der Action-Kracher „Angel Has Fallen“ mit Gerard Butler und Morgan Freeman den Sendeplatz um 20.15 Uhr übernehmen.



In „Angel Has Fallen“ darf Mike Banning seinen Präsidenten ein weiteres Mal retten – und zwar vor einer Flotte explosiver Drohnen. Doch Mike wird daraufhin beschuldigt, den Anschlag selbst geplant und verübt zu haben. Nun setzt er natürlich alles daran, irgendwie seine Unschuld zu beweisen. Parallel dazu muss er auch die wahren Attentäter hinter diesem Staatsstreich finden. Denn die haben weiterhin das Ziel, den Präsidenten auszuschalten.

Quelle: tvspielfilm.de