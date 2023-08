RTL folgt Netflix mit Format-Trend: Beliebte Serien und Filme kommen ins TV – Während Hollywood mit Krise um Krise zu kämpfen hat, gibt es eine Schmiede für Serien und Filme, die bei diversen Zielgruppen in Sachen Drama, knallharter Action und Horror mehr und mehr Erfolge feiert: Südkorea. Allein bei Netflix wird man laut einem Medienbericht in den nächsten vier Jahren satte 2,5 Milliarden US-Dollar in Produktionen aus Korea pumpen. Nun hat man auch bei RTL den Trend erkannt – und bringt Formate aus der Region.

Laut dem Bericht von „Chip“ stellt Netflix den absoluten Primus dar, wenn es um Serien und Filme aus Südkorea geht. Bei RTL folgen nun zwei koreanische Serien: Einerseits „Doctors – Liebe unter dem Messer“ sowie „Summer Strike – Der eine Sommer“. Bei beiden Formaten handelt es sich um Liebesdramen, die zudem auch auf dem hauseigenen Streaming-Dienst RTL+ gezeigt werden sollen. Im TV ausgestrahlt werden die beiden Serien beim Spartensender RTL Passion.

Sender mit klarer Ausrichtung:

RTL Passion deckt weibliches Publikum zwischen 25 und 49 ab, zeigt vor allem Hollywood-Streifen, Soap Opera sowie Dating Shows und andere emotionale Inhalte. Nun gesellen sich die sogenannten K-Dramas (K = Korea) hinzu. Am Samstag, den 2. September wird RTL Passion die Arztserie „Doctors – Liebe unter dem Messer“ zeigen, welche auch bei Netflix verfügbar ist. Bei RTL Passion läuft eine der insgesamt 20 Episoden stets am Samstag ab 20:15 Uhr. Die Hauptdarstellerin ist keine Unbekannte:



„Es handelt sich um Park Shin-hye, deutsche Zuschauer könnten Sie aus Serien wie „The Heirs“ oder „Memories of Alhambra“ bereits kennen. Auch diese beiden genannten Serien sind laut „Chip“ bei Netflix verfügbar. Die Schauspielerin verkörpert bei „Doctors – Liebe unter dem Messer“ eine Außenseiterin namens Yoo Hye-jung, die in ihrer Vergangenheit viel überstanden hat und nun neu lernen muss, den Menschen zu trauen. Ihr größter Traum: Ärzte zu werden.

Ihr Leben erfährt einen Wandel:

Denn der liebenswürdige Arzt Hong Ji-hong (Kim Rae-won) tritt in ihr Dasein und fungiert als ihr Mentor. Was die zweite Serie, „Summer Strike – Der eine Sommer“ auf RTL Passion anbetrifft, so wurde für deren Ausstrahlung noch kein Zeitraum bekanntgegeben. Auf Netflix ist auch dieses Format bereits zu finden. Die Serie wartet mit zwölf Folgen auf. Die Handlung dreht sich um Lee Yeo-reum (Kim Seol-hyun). Das Leben in der Großstadt wird ihr zu viel.

Also packt sie ihre Koffer und reist an einen abgelegenen Ort, wo sie einen Bibliothekar namens Ahn Dae-beom (Yim Si-wan) kennenlernt. Auch er sehnt sich ein anderes Leben herbei … Die Hauptdarstellerin ist nicht nur auch aus der Serie „My Country: The New Age“ bekannt (auch bekannt von – wie könnte es in dem Kontext anders sein – Netflix), sondern ist als Sängerin auch Teil der Ka-Popp-Gruppe AOA. Gleiches gilt für den Hauptdarsteller, der laut dem Bericht Mitglied bei der Band Z:EA ist.

